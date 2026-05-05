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05 may 2026 Actualizado 11:09

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¿Cuáles habrían sido las causas de accidente en mina de Sutatausa? Gobernación de Cundinamarca habla

Sandra Milena Fonseca, secretaria de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, explicó en 6AM W las hipótesis del accidente que se manejan preliminarmente.

Explosión en mina de Sutatausa. Foto: suministrada.

Explosión en mina de Sutatausa. Foto: suministrada.

Explosión en mina de Sutatausa. Foto: suministrada.

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Sandra Milena Fonseca, secretaria de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, quien se refirió a la explosión en una mina de Sutatausa, que dejó 9 muertos.

Lea más: 9 mineros fallecieron tras la explosión de una mina en Sutatausa, Cundinamarca: solo 6 sobrevivieron

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Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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