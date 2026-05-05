¿Cuáles habrían sido las causas de accidente en mina de Sutatausa? Gobernación de Cundinamarca habla

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Sandra Milena Fonseca, secretaria de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, quien se refirió a la explosión en una mina de Sutatausa, que dejó 9 muertos.

Lea más: 9 mineros fallecieron tras la explosión de una mina en Sutatausa, Cundinamarca: solo 6 sobrevivieron

Noticia en desarrollo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: