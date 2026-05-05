¿Cuáles habrían sido las causas de accidente en mina de Sutatausa? Gobernación de Cundinamarca habla
Sandra Milena Fonseca, secretaria de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, explicó en 6AM W las hipótesis del accidente que se manejan preliminarmente.
En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Sandra Milena Fonseca, secretaria de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, quien se refirió a la explosión en una mina de Sutatausa, que dejó 9 muertos.
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Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...