Una cancha de fútbol, como obra de arte, se construyó con hojas de diferentes regiones del país

Medellín

La artista plástica Majé ganó la convocatoria de Nuevos Talentos del Arte de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con su propuesta de una cancha de fútbol elaborada con hojas que fueron recolectadas en diferentes regiones del país, para darle vida a este espacio.

¿De qué regiones hay hojas en la obra?

Este material vegetal fue recolectado en la Sierra Nevada de Santa Marta y los departamentos de Córdoba y Nariño, para lograr construir un manto que tiene un peso aproximado de 25 kilogramos.

¿Qué características tiene la obra?

Esta producción artística representa una cancha de fútbol y un balón central de 4 centímetros de diámetro.

Según indicó la artista creadora en sus redes sociales, esta obra “construye, desde su densidad simbólica, la representación de un territorio donde todo está en juego: la historia, el pasado, lo real y, sobre todo, un presente que se disputa en la delgada línea entre la ética y el espectáculo, la devoción y el placer”.

¿Quién es Majé?

Majé es una artista plástica de la Universidad de Antioquia, quien describe la obra como un campo extendido en el que dialogan “el sincretismo de la devoción y el espectáculo a partir del fútbol. Encontramos un pequeño balón y una expansión de hojas de diferentes regiones del país”.

Las obras de esta artista han estado expuestas en espacios como el Banco de la República, la Bienal de Arte Joven de Comfenalco y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Ganadora de convocatoria

La obra, que estará expuesta hasta el viernes, 29 de mayo, ganó la convocatoria de Nuevos Talentos en el Arte, liderada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, “que busca promover el talento de jóvenes entre 18 y 40 años, difundir sus proyectos artísticos mediante exhibiciones en distintos espacios y la entrega de un incentivo económico”, explicaron desde la entidad.