Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia inaugura muestra cultural

El Gran Salón de Talentos Regionales en el Arte se inaugurará, de manera gratuita, a las 6 p. m. de este jueves 15 de enero en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, sede Centro, ubicada en la Calle 53 (Maracaibo).

La exposición cuenta con las muestras colectivas de las propuestas ganadoras de la convocatoria desde las diferentes subregiones de Antioquia: Bajo Cauca, Suroeste, Occidente, Norte y Aburrá Norte.

La inauguración está conformada por 90 obras de artistas plásticos autodidactas del departamento, que residen en alguno de los 68 municipios con presencia de los Centros Regionales de la organización, excluyendo a Medellín, que cuenta con otros programas de estímulo.

Leidy Rendón, gestora cultural de la Cámara, explicó que esta es una de varias actividades culturales del 2026: “Con esta inauguración, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia da inicio a una agenda cultural muy nutrida planeada para este año 2026. Más de 200 actividades en regiones y en Medellín. Contenido de música, teatro, danza, entre otras”.

Las propuestas ganadoras

Entre las obras expuestas se encuentran pinturas, ilustraciones, fotografías y esculturas, entre otras creaciones catalogadas como ganadoras, menciones de honor y selecciones especiales para la convocatoria 2025, las cuales fueron previamente exhibidas en sedes de entidades aliadas y algunos Centros Regionales de la Cámara.

Las propuestas ganadoras son:

Aburrá Norte: Adolfo León Correa Silva, Familia Jai du Kamá ( Copacabana ).

). Bajo Cauca: Ariel Antonio Mira Romero, Emberá Dinastía Taraceña ( Tarazá ).

). Norte: Yudy Milena Restrepo Restrepo, Intimidad ( Santa Rosa de Osos ).

). Occidente: John Antonio Trujillo Vargas, Serie Instantes y Lugares de la Ciudad Madre – Santa Fe de Antioquia ( Santa Fe de Antioquia ).

). Suroeste: Luz Marina Ruiz Gómez, La Niña (Hispania).

Reconocimientos

Los y las ganadoras de cada región recibieron un estímulo económico de $1.500.000. Los que obtuvieron mención de honor fueron premiados con un estímulo de $700 mil pesos y, además, recibieron una certificación que acreditaba su participación en el IV Salón de Talentos Regionales en el Arte.

La exhibición, que es respaldada por Comfenalco Antioquia, el Museo de Antioquia, la Universidad de Antioquia, el Museo Juan del Corral y otras organizaciones asociadas, estará disponible para la gente hasta el 2 de febrero. De lunes a viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., podrá ser visitada.