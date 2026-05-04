J Balvin y Ryan Castro llegan a la pantalla grande con ‘Omerta’: ¿dónde verla?

Medellín

Los artistas paisas J Balvin y Ryan Castro llevarán su música más allá de las plataformas digitales para dar un salto a la pantalla grande con “Omerta”, un proyecto que combina el álbum musical y la narrativa cinematográfica.

El proyecto audiovisual, que ha generado alta expectativa entre sus seguidores, fue anunciado oficialmente este 3 de mayo en Medellín en exclusiva a fans, prensa y equipo.

Omerta se estrenará el próximo 7 de mayo, fecha que coincide con el cumpleaños de Balvin. Ese mismo día también llegará a las salas de Cine Colombia un cortometraje inspirado en el universo del álbum, que estará disponible hasta el 10 de mayo en las principales ciudades del país.

“Omerta, para nosotros, es familia. Omerta es humildad, es familia, es valorar nuestra gente, cuidar a los que nos rodean, a los amigos, nuestros hermanos. Pueden venir a ver a cine el concepto de lo que es el álbum”, comentó el cante J Balvin.

La ambiciosa propuesta cuenta con la participación de figuras como Sofía Vergara, Marlon Moreno y Valentina Ferrer, lo que reforzó su conexión con el lenguaje audiovisual.

Además del cortometraje, el lanzamiento estará acompañado de productos promocionales como el “combo Omerta” en salas de cine, integrando así la experiencia musical con el entretenimiento en pantalla.

Lanzamiento del álbum

El concepto del álbum se inspira en el término “omertá”, un código de silencio asociado a la mafia siciliana, y desarrolla una narrativa basada en la lealtad, la familia y la tradición.

“Omerta es una invitación a toda la gente a que protejan su familia, sean unas personas de respeto, de no hablar más de la cuenta, sino lo necesario, de ser bien prudente, de madurez también, de elegancia. Omerta es un proyecto que tiene muchas cosas positivas alrededor y, obviamente, de amistad amistad de J Balvin y Ryan Castro.”, expresó Ryan Castro.

El álbum también contará con colaboraciones especiales, entre ellas la del artista urbano Eladio Carrión, consolidando una apuesta que mezcla el reguetón con una narrativa cinematográfica.

Con Omerta, Balvin y Castro no solo buscan presentar nueva música, sino que exploran nuevas formas de contar historias, llevando su propuesta artística a un formato que conecta directamente con el cine y amplía el alcance de su obra.