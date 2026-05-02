Alcaldía de Medellín recusó a superintendente Quintero para que no intervenga en el sistema de salud

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, presentaron una recusación formal contra el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, con el fin de que se declare impedido y se aparte de cualquier actuación administrativa relacionada con el sistema de salud de Medellín.

Según el documento, el principal argumento para cuestionar su imparcialidad es su paso por la Alcaldía entre 2020 y 2023, periodo en el que tuvo injerencia directa en la estructura, operación y decisiones del sistema de salud de la ciudad.

La Alcaldía también advierte que actualmente coinciden varios procesos judiciales y administrativos en los que intervienen tanto el Distrito como la Superintendencia. Entre ellos se encuentra una acción popular contra entidades del orden nacional por presuntas fallas en el flujo de recursos del sistema de salud, así como un incidente de desacato en trámite ante el Tribunal Administrativo de Antioquia por el presunto incumplimiento de medidas cautelares relacionadas con la garantía del servicio.

A esto se suma una demanda de nulidad electoral contra el nombramiento del superintendente, presentada por el Distrito y varias entidades hospitalarias públicas, que actualmente cursa en el Consejo de Estado.

Otro de los argumentos incluidos en la recusación hace referencia a investigaciones disciplinarias y penales que involucran a Quintero Calle por hechos ajenos a su actual cargo, pero que, según la Alcaldía, podrían incidir en su objetividad frente a decisiones que afecten directamente a Medellín.

El documento también cuestiona pronunciamientos públicos del superintendente en redes sociales y medios de comunicación, en los que ha calificado la situación financiera del sistema de salud en la ciudad con términos como “colapso”, “quiebra” o “engaño”. Para la administración distrital, estas declaraciones constituyen un posible prejuzgamiento sobre asuntos que aún están en discusión administrativa.

En esa misma línea, se advierte sobre el uso de expresiones descalificadoras contra funcionarios locales, algunas de las cuales han sido denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación por posibles casos de injuria y calumnia.

Solicitan un funcionario ad hoc

La recusación plantea que, en caso de no ser aceptada, el expediente sea remitido a la Procuraduría General de la Nación para que se designe un funcionario ad hoc que asuma las decisiones relacionadas con el sistema de salud en Medellín, garantizando independencia y transparencia en el proceso.

La alcaldía insiste en que esta actuación no responde a motivaciones personales, sino al uso de un mecanismo legal orientado a salvaguardar la transparencia, el debido proceso y la imparcialidad en las decisiones que impactan el sistema de salud de la ciudad.