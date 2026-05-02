Autoridades de salud en Medellín advierten riesgos por mezcla de alcohol con sueros y energizantes

Medellín

La Alcaldía de Medellín encendió las alertas sobre una práctica cada vez más común en fiestas y eventos de entretenimiento: mezclar alcohol con sueros de rehidratación oral, bebidas hidratantes para deportistas y energizantes; pues según las autoridades de salud, esta combinación puede generar riesgos para el organismo y una falsa sensación de bienestar que incentiva el consumo excesivo de licor.

De acuerdo con la subsecretaria (e) de Salud Pública, Rita Almanza, las bebidas energizantes e hidratantes no están diseñadas para mezclarse con alcohol.

“No están indicadas para mezclarse con alcohol, pues pueden generar una sobrecarga para el riñón debido a su contenido de sodio, glucosa y electrolitos, lo que representa un riesgo, especialmente en personas con condiciones de salud previas. Además, no disminuyen los efectos tóxicos del alcohol. Estos efectos pueden mitigarse, en parte, con hidratación y el consumo previo de alimentos ricos en carbohidratos y proteínas”, explicó la subsecretaria de Salud.

Las autoridades advirtieron sobre el uso inadecuado de los sueros de rehidratación oral, que, aunque se venden sin fórmula médica, son medicamentos destinados a tratar condiciones específicas como vómito o diarrea. Su consumo habitual o como “remedio” para el guayabo no solo es ineficaz, sino que puede provocar desequilibrios en los electrolitos.

Asimismo, la Secretaría de Salud recordó que estos productos deben contar con registro sanitario del Invima y no pueden comercializarse como bebidas recreativas en bares, discotecas o festivales. En el caso de menores de edad o personas con enfermedades cardíacas, renales o hipertensión, su uso debe ser supervisado por profesionales de la salud.

Refuerzo de controles en establecimientos comerciales

La alerta de las autoridades se da en medio del fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en la ciudad.

Desde 2025 a la fecha, la administración distrital ha realizado más de 1.000 visitas a establecimientos de alimentos, bebidas y entretenimiento, además de acompañamientos a eventos masivos para verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria. Solo en 2026 ya se completan 307 visitas adicionales.