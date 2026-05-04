“Agarré a mi hijo y corrí”: dramático relato de testigo de accidente con ‘Monster Truck’ en Popayán

Este lunes, 4 de mayo, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Marcela Sandoval, testigo del accidente con un ‘Monster Truck’ en Popayán, que hasta el momento ya deja un saldo de 3 personas muertas y más de 40 heridos.

Sandoval narró cómo fueron los hechos y ofreció su dramático testimonio sobre la tragedia.

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Los hechos y el momento del accidente

“Yo me encontraba con mi hijo. Mi hijo tiene cuatro años y realmente no dimensioné que podía pasar esto, porque realmente era el último acto, ya había pasado todo, ellos ya habían hecho su exhibición y los niños estaban contentos. Nosotros estábamos en las vallas frente al evento, literalmente ahí a metros. Ya habían pasado los carros, no había pasado nada, pero de un momento a otro la conductora perdió el control”, relató Sandoval en su primera intervención.

Luego de que la conductora del ‘Monster Truck’ perdiera el control, contó que fue cuando la tragedia comenzó.

“Se fue por encima de la gente”

“El carro se vino de frente. Literalmente nosotros estábamos de frente, los niños estaban ahí al frente porque era un evento que era familiar, había muchos niños y todos estaban adelante para poder mirar, pero cuando se vino hacia nosotros, la verdad que sentí un miedo tan interno que ahí mismo no reaccionamos porque la conductora intentó dar la vuelta a la pista, pero perdió el control y se fue por encima de las vallas, encima de la gente y eso fue lo más impactante”, dijo.

Y agregó: “Además, el sonido de esos carros, esos carros suenan durísimo, entonces no sabíamos por dónde venía o si el carro se devolvía. Solo agarré a mi hijo y salí corriendo , todo el mundo salió corriendo, todo el mundo gritaba, había gente que se caía y le pasaban por encima. Después se estrelló contra un poste de energía y comenzó a echar chispas. Había muchos niños, entonces los papás corrían con los niños, la verdad que eso fue muy impactante".

“No había nada de logística”

Por otro lado, Sandoval aseguró que el evento no tuvo nada de logística y que de haber sabido cómo eran este tipo de eventos, no habría expuesto a su hijo.

“Nosotros habíamos adquirido unas boletas en VIP, supuestamente, para estar más cómodos por los niños, pero no, había sillas y todo el mundo estaba subiendo en una silla, no había nada de logística, pero el niño estaba contento entonces ya dijimos, ‘no, pues ya estamos aquí, ya disfrutemos del evento’, pero nunca me imaginé que eso fuera a pasar”.

Y añadió: “En los primeros actos que hicieron nunca se acercaron a las vallas, no pasó nada. Lastimosamente era la primera vez (que iban a un evento de estos) como por desinformación no sabía cómo eran las normas de seguridad, no me imaginé que era así, si no, en ningún momento llevaría a exponer a mi hijo, ni yo tampoco, ni mi familia tampoco a eso”.

“Las vallas eran como las de los conciertos”

Sandoval también explicó que lo que separaba al público de la pista del evento no era una infraestructura elevada o algo por el estilo, sino que eran vayas como las que se usan en los conciertos.

“Eso era una valla como las vallas que ponen en los conciertos, así, estábamos a nivel del piso”, dijo.

Sí hubo reacción oportuna de los organismos de atención

Finalmente, contó que los organismos de atención reaccionaron oportunamente. “Pasó el accidente e inmediatamente todas las ambulancias se desplegaron. Toda la gente empezó a cerrar y dar vía porque, de hecho, estábamos al lado de un parqueadero y la gente estaba intentando salir, pero llegó súper rápido, pudimos ver que el auxilio llegó rápido”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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