VIDEO | Monster Truck Popayán: vehículo pierde control y deja muertos y más de 30 heridos

Una grave situación se presentó en Popayán durante un espectáculo de vehículos tipo Monster Truck, donde organismos de emergencia y autoridades locales desplegaron un amplio operativo para atender a los afectados.

Según versiones de asistentes, el incidente ocurrió cuando uno de estos automotores de gran tamaño perdió el control en plena exhibición y terminó arrollando a parte del público que observaba el evento. Lo que era una jornada de entretenimiento se transformó en segundos en una escena de pánico, con personas corriendo y gritos tras el impacto del vehículo.

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El hecho se registró en un predio del sector Santa Clara, donde se desarrollaba la actividad con presencia de decenas de espectadores que disfrutaban del show de acrobacias y maniobras.

De manera preliminar, y a la espera de confirmación oficial por parte de las autoridades, se reporta que 2 personas habrían fallecido y un número considerable de asistentes resultó lesionado, algunos de ellos de gravedad.

Así quedó el vehículo Monster Truck Popayán