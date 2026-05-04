VIDEO | Monster Truck Popayán: vehículo pierde control y deja muertos y más de 30 heridos
Este es el momento exacto en el que el vehículo pierde el control.
Una grave situación se presentó en Popayán durante un espectáculo de vehículos tipo Monster Truck, donde organismos de emergencia y autoridades locales desplegaron un amplio operativo para atender a los afectados.
Según versiones de asistentes, el incidente ocurrió cuando uno de estos automotores de gran tamaño perdió el control en plena exhibición y terminó arrollando a parte del público que observaba el evento. Lo que era una jornada de entretenimiento se transformó en segundos en una escena de pánico, con personas corriendo y gritos tras el impacto del vehículo.
Lea también: Tragedia en Popayán en evento de ‘Monster Truck’: Se registra dos personas muertas y varios heridos
El hecho se registró en un predio del sector Santa Clara, donde se desarrollaba la actividad con presencia de decenas de espectadores que disfrutaban del show de acrobacias y maniobras.
De manera preliminar, y a la espera de confirmación oficial por parte de las autoridades, se reporta que 2 personas habrían fallecido y un número considerable de asistentes resultó lesionado, algunos de ellos de gravedad.
Así quedó el vehículo Monster Truck Popayán
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...