Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 may 2026 Actualizado 22:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Popayán

Tragedia en Popayán en evento de ‘Monster Truck’: Se registra una persona muerta y varios heridos

Un vehículo gigante tipo Monster Truck se salió de control, salió de la pista y atropelló a varios de los asistentes.

Tragedia en Popayán en evento de ‘Monster Truck’: al menos 15 personas heridas, incluyendo menores. Captura de video

Tragedia en Popayán en evento de ‘Monster Truck’: al menos 15 personas heridas, incluyendo menores. Captura de video

Tragedia en Popayán en evento de ‘Monster Truck’: al menos 15 personas heridas, incluyendo menores. Captura de video

Brandon Leguízamo

Popayán

En desarrollo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir