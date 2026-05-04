Spike Lee defiende a ‘Michael’ de las críticas por la exclusión de las acusaciones de abuso sexual

El cineasta y actor estadounidense Spike Lee defendió la película ‘Michael’ de las críticas de quienes creen que la acusación de abuso sexual infantil contra la leyenda del pop debería haberse incluido en el filme.

¿Qué dijo Spike Lee?

Lee, quien vio la película “dos veces” y “le encantó”, afirmó en entrevista con la cadena CNN que, dado que ‘Michael’ termina en 1988, antes de que surgiera la primera acusación en 1993, es inútil quejarse de la omisión, ya que esa parte de la vida de Jackson “no encaja en la cronología de la película”.

“Para empezar, si eres crítico de cine y te quejas de todo esto, pero la película termina en el 88, las cosas de las que hablas, las acusaciones, ocurren. Así que criticas la película por algo que te gustaría que estuviera, pero no encaja con la cronología de la película. Pero la gente acudió. En todo el mundo, la gente demostró su cariño”.

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Si bien algunos críticos se quejan de que “Michael” optó por no abordar el infame escándalo de Jackson, la decisión, en gran medida, escapaba al control de los cineastas.

Originalmente, gran parte del tercer acto de la película se centraba en cómo Jackson lidiaba con las consecuencias de su primera acusación de abuso sexual.

¿Por qué no aparecen las acusaciones de abuso sexual?

Sin embargo, los herederos de Jackson descubrieron una cláusula en el acuerdo con Jordan Chandler, uno de los acusadores de Jackson, que prohibía su representación o mención en cualquier proyecto cinematográfico.

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Los cineastas tuvieron que rehacer por completo el final y centrar la tensión dramática de la historia en la relación de Jackson con su padre controlador.

Lee y el “Rey del Pop” fueron amigos desde hace mucho tiempo, además de colaboradores.

El ganador del Oscar a ‘Mejor guion adaptado por ‘El infiltrado del clan’ dirigió el videoclip de Jackson de 1996 “They Don’t Care About Us”, y dos documentales sobre la vida y la carrera de Jackson: ‘Bad 25′ de 2012 y ‘Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall’ de 2016.