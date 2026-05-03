¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia? Aún quedan 12 días feriados en 2026

Colombia siempre ha sido uno de los países con más días festivos en el mundo. Para este año, desde el primero de enero, se cuentan 18 días feriados.

Esto, gracias a la ley que mueve los festivos que no caen en día hábil a los lunes, facilitando así los puentes y el turismo.

Se trata de la Ley Emiliani, una legislación que permite disfrutar de varios fines de semana largos. Esta norma, implementada con la finalidad de promover el turismo y facilitar el descanso de los trabajadores, tiene un impacto directo en la organización de las actividades laborales y en la planificación de las vacaciones familiares.

Estas jornadas son de gran beneficio para los trabajadores, más aún si se trata de puentes festivos, pues pueden planear vacaciones, viajes cortos, reuniones de amigos o familiares e incluso programar fiestas y celebraciones.

Según ‘Public Holidays Global’, el territorio nacional está en el top cinco de países de América Latina con más festivos.

Si bien es vital el trabajo para el ser humano, también se hace necesario contar con estos momentos de descanso.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?

El próximo festivo en Colombia es el 18 de mayo en honor a la ascensión del Señor.

Esta celebración hace parte de los días concebidos por la Ley Emiliani, pues la festividad en sí es el jueves 14 de mayo.

¿Qué es la Ascensión de Jesús?

Esta es una celebración que se realiza cuarenta días después del domingo de Resurrección. Esta festividad religiosa cambia de fecha cada año en Colombia dependiendo del calendario lunar, es calculada 43 días después del domingo de Pascua para que sea conmemorada siempre un lunes.

En países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Suecia, Filipinas, Indonesia, Noruega, Islandia, Luxemburgo, Burundi, Costa de Marfil, Namibia, Senegal, Haití, Corea del Sur también es festejada la ascensión de Jesús.

Calendario de los festivos que faltan en 2026

Mayo (dos festivos)

Mayo 1: Día del trabajo

Día del trabajo Mayo 18: Ascensión de Jesús

Junio (tres festivos)

Junio 8: Corpus Christi

Corpus Christi Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Junio 29: San Pedro y San Pablo

Julio (un festivo)

Julio 20: Día de la independencia

Agosto (dos festivos)

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre (un festivo)

Octubre 12: Día de la raza

Noviembre (dos festivos)

Noviembre 2: Todos los Santos

Todos los Santos Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre (dos festivos)