¿Cómo personalizar la tarjeta TuLlave por internet? Link, paso a paso y beneficios: ES GRATIS

De acuerdo con la información alojada en el portal web de TransMilenio, la tarjeta TuLlave es el medio de pago que permite a todos los ciudadanos de la capital moverse dentro del sistema, bien sea ingresar a cualquiera de sus estaciones o tomar las rutas zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Esta misma tarjeta de transporte puede ser personalizada, esto con el fin de que todos los usuarios tengan la posibilidad de realizar transbordos a cero, viajes a crédito, bloqueo de saldo por pérdida o robo.

Si desea llevar a cabo dicho proceso y no sabe cómo realizarlo, aquí le contaremos cómo lo puede hacer paso a paso desde la comodidad de su hogar o su dispositivo móvil; también le contaremos más a detalle los beneficios que obtendrá al personalizar la tarjeta TuLlave.

Le puede interesar: ¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia? Aún quedan 12 días feriados en 2026.

¿Cómo personalizar la tarjeta Tu llave desde casa o celular?

Aquí le dejaremos el paso a paso para que pueda realizar la personalización de su tarjeta Tu Llave, esto con información oficial suministrada por el portal web del servicio Transmilenio.

Primero debe ingresar al portal web oficial de Tullave: www.tullaveplus.gov.co Ubique el apartado de ‘Conoce tu llave’ e ingrese; también puede ingresar de manera directa por medio de este enlace: https://personalizacionvirtual.tullaveplus.gov.co Aquí deberá ingresar su usuario y contraseña y, si aún no está registrado, seleccione la opción ‘¡Regístrate aquí!’ Para poder diligenciar el formulario, el mismo que le hará llegar un correo de confirmación y activación de su usuario. Para finalizar dicho proceso, deberá acercarse a cualquier taquilla del sistema para poder activarla.

Este proceso también se puede realizar totalmente de manera presencial en cualquier taquilla, presentando su tarjeta, tullave básica y su documento de identidad original o la contraseña, esto con el fin de acerditar su titularidad.

La entidad señala que si usted es menor de edad, deberá acercarse con su tutor legal, presentando su registro civil, tarjeta de identidad original y cédula original del tutor.

También le puede interesar: Cuándo inician las vacaciones escolares de mitad de año 2026: Calendario MinEducación

¿Cuáles son los beneficios de personalizar la tarjeta TuLlave?

A continuación le contaremos cuáles son los beneficios que otorga el servicio de transporte público al momento de personalizar la tarjeta del sistema.

Puede leer: Impuesto al patrimonio: Desfase del recaudo en primera cuota supera el billón de pesos

Transbordo

Este beneficio solo aplicará una vez el sistema registre el primer transbordo, teniendo una tarifa de $0 pesos, contando como hora inicial la validación pagada a tarifa completa, que es de $3.550, teniendo como ventana de tiempo de 2 horas y 5 minutos.

Viaje a crédito

Aquí se le permite al usuario realizar viajes en el SITP cuando no cuente con saldo suficiente, dándole la oportunidad de hacer máximo 2 viajes fiados.

Protección de saldo

Aquí el sistema, tras personalizar la tarjeta, permitirá a los usuarios que, en caso de pérdida, robo o daño, puedan recuperar su saldo.

También puede leer: Obsequie flores para el Día de la Madre gracias a Caracol Radio y Daflores.com: inscríbase aquí

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: