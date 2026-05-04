Rusia y Ucrania anuncian pausa en la guerra en días diferentes

Rusia y Ucrania declararon, cada uno por su parte, días distintos en los que establecen una tregua en la guerra que completa más de dos años desde su inicio.

Estos anuncios ocurren mientras las negociaciones entre ambas naciones están estancadas con Estados Unidos en medio.

La tregua de Rusia

Moscú hizo el primer anuncio, indicando de manera unilateral que la tregua con Ucrania será los días 8 y 9 de mayo, cuando ambos países conmemoran el fin de la Segunda Guerra Mundial, y amenazó con “un ataque masivo con misiles” contra Kiev si no la respeta.

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El presidente ruso, Vladimir Putin, había propuesto este alto el fuego la semana pasada durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump.

La parte ucraniana había solicitado más detalles de la propuesta y había insistido en su petición de una tregua más duradera para favorecer las estancadas negociaciones de paz.

“De acuerdo con una decisión del comandante en jefe supremo de las fuerzas armadas rusas, Vladimir Putin, se ha declarado un alto el fuego el 8 y 9 de mayo de 2026”, afirmó el Ministerio de Defensa ruso en la aplicación de mensajería MAX, promovida por el Kremlin.

Rusia conmemora el 9 de mayo la victoria soviética sobre la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial con un gran desfile en la plaza Roja de Moscú.

Este año, sin embargo, el Kremlin señaló que no iban a desplegar material militar en las celebraciones por la “amenaza terrorista” planteada por Kiev.

La tregua de Ucrania

Ucrania anunció que observará su propia tregua con Rusia el 5 y el 6 de mayo, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. El anuncio ocurrió minutos después de que Moscú decretara una tregua unilateral con Kiev para los días 8 y 9 de mayo.

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Zelenski explicó en un mensaje en X que no habían recibido ninguna solicitud “sobre las modalidades de un cese de las hostilidades” y anunció “un alto al fuego a partir de las 00H00 de la noche del 5 al 6 de mayo”.

Amenaza a Kiev

En su mensaje, el ministerio ruso asegura que si Ucrania “intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración (...), las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”.

“Advertimos a la población civil de Kiev y a los empleados de las misiones diplomáticas extranjeras de la necesidad de dejar la ciudad rápidamente”, agregó.

Ucrania solía celebrar también la victoria sobre la Alemania nazi en 1945 el 9 de mayo, pero en 2023, después de más de un año combatiendo la invasión rusa, decidió avanzarla al 8 como el resto de países occidentales.