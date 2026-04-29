Alerta por red de trata de personas que recluta jóvenes del Tolima para la guerra de Rusia y Ucrania

Tolima

Tras confirmarse la muerte de Joan Sebastián Arango, joven ibaguereño de 28 años que fue abatido en la guerra entre Rusia y Ucrania, se encendieron las alarmas sobre la operación de una red internacional de trata de personas que engañaría a jóvenes colombianos con falsas promesas de trabajo para luego usarlos en el conflicto.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, indicó que su cartera avanza en las gestiones ante la Cancillería para iniciar el proceso que permita repatriar el cadáver del joven, fallecido en diciembre de 2025, aunque solo en los últimos días se confirmó su deceso.

“A él se lo llevaron para allá (Rusia) con falsas expectativas de trabajo y finalmente fue reclutado de manera irregular para la guerra con Ucrania. Desde diciembre he venido insistiendo en este tema que se ha presentado en Latinoamérica, y ahora en Colombia”, detalló Suárez.

El funcionario agregó que los jóvenes son convencidos con promesas de sueldos atractivos en empleos de sectores como la seguridad, mantenimiento y construcción.

“Ellos luego son usados como señuelos, porque un joven que no tiene ninguna experiencia en el uso de armas muchas veces es utilizado para disparar contra drones, o simplemente como señuelo para atacar al enemigo. Es una situación de coerción y explotación que nos preocupa que se siga presentando en nuestros jóvenes tolimenses, a través de una red internacional de trata de personas”, aseveró el funcionario.

Los jóvenes son contactados a través de redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram, en algunos casos bajo engaños. “Lo que hacen los traficantes es venderlos a otros intermediarios, que a través de la firma de contratos los obligan a trabajar, les decomisan sus documentos y quedan a la deriva, y finalmente fallecen tras ser dados de baja en combate”, contó.

Hasta ahora, el de Joan Sebastián Arango es el primer caso confirmado oficialmente de un joven tolimense reclutado y muerto en la guerra con Rusia. Sin embargo, se prevé que haya otros por conocer y que se sumen a la lista.