Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar la tregua múltiples veces

Berlín/Moscú, 12 abr (EFE).- Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente este domingo de haber violado la tregua pascual de 32 horas declarada por el Kremlin en su primera jornada: mientras que Kiev denunció casi 2.300 rupturas del alto el fuego por parte de los rusos, Moscú acusó a los ucranianos de cometer casi 2.000 violaciones.

Las acusaciones mutuas empañan la tregua pascual acordada por Rusia y Ucrania, que comenzó a las 16.00 horas de Kiev del sábado (13:00 GMT) y expira en la medianoche de este domingo, cuando ambos países celebran la Pascua ortodoxa.

“Hasta las 7:00 AM (4:00 AM GMT) se habían registrado 2.299 casos de infracciones al alto el fuego. En concreto: 28 acciones de asalto enemigas, 479 bombardeos de artillería, 747 ataques con drones kamikaze Lancet y Molniya y 1.045 ataques con drones FPV”, denunció el Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un parte publicado este domingo.

No obstante, durante este periodo no hubo ataques con misiles, bombas aéreas guiadas o drones de tipo Shahed, agregó la institución.

Medios ucranianos como Ukrainska Pravda destacaron entre otros incidentes que en la noche del sábado al domingo tres sanitarios resultaron heridos cuando un dron ruso impactó contra una ambulancia en Sumi, en el norte del país, según confirmó el jefe de la administración militar regional Oleg Grigorov.

Por otro lado, los analistas militares de la plataforma ucraniana DeepState afirmaron que una hora y media después de la supuesta entrada en vigor del alto el fuego, las fuerzas rusas mataron con un dron FPV a un equipo de evacuación ucraniano que trataba de rescatar a soldados heridos cerca de Huliaipilske, en el frente de Zaporiyia (sur).

No obstante, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no mencionó estas infracciones a la tregua durante su discurso nocturno a la nación el sábado, en el que abogó una vez más por prolongar el alto el fuego, ni en la felicitación publicada este domingo con ocasión de la Pascua ortodoxa.

Moscú denuncia casi 2.000 violaciones

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró en un comunicado que, desde el comienzo de la tregua y hasta las 08.00 de la mañana de este domingo “se han registrado 1.971 violaciones del alto el fuego por parte del ejército ucraniano”.

En concreto, Kiev habría lanzado 1.329 drones de vigilancia y atacado las posiciones rusas en 258 ocasiones con lanzaderas de misiles, artillería y tanques.

Mientras, Rusia alegó que sus tropas han respetado la tregua pascual en línea con la orden impartida por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, que declaró esa pausa de forma unilateral.

Este es el cuarto alto el fuego desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 y el primero desde mayo pasado entre rusos y ucranianos, cuyas negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos están estancadas desde hace casi dos meses debido al conflicto en Irán.

Zelenski había abogado por una tregua en estas fechas en varias ocasiones en las últimas semanas, pero Moscú ignoró la iniciativa de Kiev hasta hace dos días, y ambas capitales advirtieron que responderían de forma simétrica a posibles violaciones de la misma por parte del enemigo.

En cuanto a una posible prolongación del alto el fuego propuesta por Kiev, el Kremlin señaló que el anuncio se suscribe exclusivamente a la Pascua ortodoxa y tiene “un carácter humanitario”, ya que es una fiesta sagrada, tanto para rusos como para ucranianos.

En el pasado, Putin ya había declarado unilateralmente treguas de un día o más, mientras que Zelenski siempre ha reclamado treguas de 30 días. EFE