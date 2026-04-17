Colombia proyecta más de $20 millones de dólares para posicionar al país en turismo de reuniones

Con el propósito de conectar a miles de exportadores colombianos con compradores internacionales, se hizo el lanzamiento de Colombia Meetings Travel Mart (CMTM), que cerró con expectativas de negocio, es decir, lo que se espera obtener en ganancias, crecimiento y dividendos, superiores a $20,6 millones de dólares para el turismo de reuniones.

Este evento hace parte de la Macrorrueda de las Américas 2026, organizada por la entidad del Gobierno que promueve el turismo, ProColombia, para impulsar las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo.

Carmen Caballero, presidente de ProColombia, afirmó que “por primera vez, creamos un espacio exclusivo para la industria de reuniones que rotará por nuestras regiones para descentralizar sus beneficios y llevar el país del escritorio al territorio (...) Aquí, cada congreso, convención o viaje de incentivo es una oportunidad para atraer inversión, promover exportaciones y mostrar nuestra capacidad productiva al mundo”.

El encuentro reunió a 77 exportadores colombianos y 35 compradores internacionales de países como México, Brasil, Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y República Dominicana. En total, se realizaron 584 citas de negocio enfocadas en la organización de eventos, congresos y convenciones en el país.

La entidad emitió un informe en el que muestra distintas cifras con las concentraciones de negocio de los mercados. Entre ellos, Brasil lideró las expectativas con $5,5 millones de dólares, seguido por Estados Unidos con $4,2 millones de dólares y Ecuador con $3,7 millones de dólares.

Por otro lado, a nivel territorial, el departamento de Bolívar encabezó las oportunidades con más de $6 millones de dólares, seguido por Cundinamarca y Antioquia.

¿En qué consiste el turismo de reuniones?

Este encuentro fue el primero en Colombia enfocado exclusivamente en la industria de reuniones, un segmento que incluye eventos corporativos, viajes de incentivo, congresos y ferias. Según explicó ProColombia, la apuesta busca posicionar al país en un mercado internacional que genere un alto impacto directo en múltiples sectores económicos.

Además de los eventos empresariales, una de las propuestas de los sectores a las que apuntó el CNTM fue las llamadas “bodas destino”, un segmento en el que extranjeros eligen Colombia para realizar sus celebracioness y matrimonios. Este tipo de turismo se caracteriza por estancias más largas y mayor consumo en servicios asociados.

Las cifras dan cuenta de ese comportamiento. Más del 40% de los eventos generan ingresos entre $20.000 dólares y US$50.000 dólares, mientras que las bodas destino suelen reunir entre 50 y 150 invitados internacionales, lo que incrementa la demanda de servicios turísticos en periodos específicos.

Dentro del informe, se destaca que ciudades como Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta y Cali concentran este tipo de actividades, debido a su infraestructura, conectividad aérea y oferta hotelera, donde más del 40% de los eventos inyectaron alrededor de $20 mil dólares y $50 mil dólares al país, logrando que más del 70% de las celebraciones atraigan entre 50 y 150 invitados internacionales.

¿Cuál es el impacto económico?

Para ProColombia, esta industria dinamiza más de 13 sectores productivos y aporta más de $1.200 millones al Producto Interno Bruto (PIB) del país. Además, genera alrededor de 218.000 empleos.

En términos de gasto, los visitantes de este segmento registran un promedio de $472 dólares, lo que representa un impacto cercano a más de $900 millones de dólares en los destinos donde se realizan estos eventos.

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Cabe aclarar que el turismo de reuniones ha ganado peso dentro de la actividad turística por su capacidad de concentrar gasto en periodos cortos y activar diferentes sectores al mismo tiempo. A diferencia del turismo tradicional, no depende de temporadas vacacionales, lo que permite mantener una actividad más constante durante el año.

Además, junto con la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), se anunció la primera “Guía Sectorial y de Inversión de la Industria de Reuniones para América Latina y el Caribe”, que brindará un marco técnico para los gobiernos, agencias de turismo y empresas privadas que les ayude a saber cómo invertir y desarrollar la industria de las reuniones.