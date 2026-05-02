Por un presunto robo a un extranjero, capturaron a la influencer “Valentina Mor”

Medellín

La creadora de contenido “Valentina Mor” fue capturada este sábado 2 de mayo, tras verse presuntamente vinculada a un caso de hurto de tarjetas a un extranjero en Medellín.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Colón, en medio de operativos de patrullaje y control de la Policía Nacional. En el lugar, los uniformados identificaron un vehículo en el que se movilizaban tres personas, dos hombres y una mujer, quienes, según el reporte oficial, presentaban aparente estado de embriaguez.

De acuerdo con información entregada por habitantes del sector, los ocupantes del vehículo habrían intentado cometer un hurto, aunque sin lograr su materialización. Paralelamente, se conocieron denuncias sobre movimientos irregulares en las cuentas bancarias de la presunta víctima, lo que motivó la intervención de las autoridades.

No obstante, al momento del procedimiento ninguna persona interpuso denuncia formal, por lo que no se realizaron capturas judiciales. Ante el riesgo de alteraciones del orden público, debido a que algunos ciudadanos intentaban agredir a los implicados, la Policía optó por dirigirlos al Centro de Traslado por Protección como medida preventiva.

El vehículo en el que se transportaban fue inmovilizado por funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Las autoridades indicaron que el caso quedó en verificación para establecer si hubo conductas delictivas.

Otros presuntos delitos de “Valentina Mor”

Esta no sería la única vez que joven venezolana que se hizo popular en redes sociales años atrás estaría implicada en delitos.

En 2023, en Cartagena, la mujer quedó registrada en cámaras de seguridad cuando presuntamente, junto a otro hombre, tomó un computador McBook, un reloj de aproximadamente 5 millones de pesos y otras pertenencias. Según el reporte, el encargado del restaurante llamó a las autoridades quienes los llevaron hasta un CAI de la zona y lograron encontrar el computador. A pesar de esto, ambos fueron puestos en libertad posteriormente.