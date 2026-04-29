Las estrellas del reguetón colombiano J Balvin y Ryan Castro son portada de la revista Rolling Stone

Las estrellas del reguetón colombiano, J Balvin y Ryan Castro, son la nueva portada de la revista Rolling Stone.

En entrevista con la revista, conversaron sobre cómo se conocieron hace cinco años y forjaron una amistad.

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“Tenemos una relación realmente hermosa. Nos convertimos en familia, y por eso llamamos a este álbum Omerta, porque trata sobre la familia y el cuidado de nosotros mismos y de nuestra gente”, afirma Balvin.

¿Cómo surgió su nuevo disco ‘Omerta’?

También hablaron sobre cómo su conexión dio forma a su próximo álbum colaborativo ‘Omerta’, que saldrá a la venta el 7 de mayo.

“La base del álbum reside precisamente en lo que estamos comentando, con el énfasis en la familia. Tiene un aire un tanto gánster, pero queríamos volver al concepto de familia. Un verdadero gánster es alguien que trabaja para su familia, para su pandilla, para su gente y mantiene un círculo familiar muy unido. El significado más profundo de Omerta es el de respetar los códigos de conducta entre nosotros, ser un buen hermano, un buen hijo, un amigo leal, un buen padre”, comenta Ryan.

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¿Qué piensan de la presentación de Karol G en Coachella?

Además, conversaron sobre la presentación de Karol G como la primera artista latina en encabezar el cartel del festival de Coachella.

“Estoy muy orgullosa de ella. También es de Medellín, y el hecho de que sea la primera mujer latina en tocar en el escenario principal y ser cabeza de cartel de Coachella es realmente hermoso. Vi sus inicios. Vi cada paso que dio hasta llegar a donde está ahora. Por eso, le tengo mucho respeto por su disciplina y valentía”, expresó Balvin.