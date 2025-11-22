J Balvin anuncia “Ciudad Primavera”, un show 360° histórico en Medellín y Bogotá en 2025

Colombia

J Balvin regresa a su país con un proyecto que busca trascender más allá de la música. Bajo el nombre “Ciudad Primavera”, el artista presentará una experiencia inmersiva que iniciará en Medellín el 29 de noviembre de 2025 bajo el sello “Made in Medellín - Ciudad Primavera”, y continuará en Bogotá el 13 de diciembre de 2025 como “Made in Colombia - Ciudad Primavera”.

En ambas ciudades, el cantante rendirá homenaje a sus raíces, a su ciudad natal y al país que vio nacer su carrera. El Estadio Atanasio Girardot y el estadio El Campín serán los escenarios de estas presentaciones que prometen unir tecnología, arte y cultura.

Un tributo a Medellín y a todo un país

En Medellín, J Balvin vuelve seis años después de su recordado espectáculo El Niño de Medellín para presentar un show que él mismo ha descrito como un homenaje directo a la ciudad que lo formó.

La propuesta se expandirá a Bogotá con una visión más amplia: un reconocimiento a todo un país que ha acompañado y transformado el género urbano junto al artista. La capital será testigo de una noche que, según la producción, tendrá un “despliegue técnico sin precedentes”.

Un show 360° con más de 120 personas en escena

“Ciudad Primavera” contará con:

Escenario 360° con visibilidad total.

Iluminación de última generación.

Más de 50 bailarines colombianos.

Un equipo artístico de más de 70 personas en tarima.

Elementos de tecnología, moda, danza y creatividad integrados en un solo concepto.

La producción está a cargo de Diomar García Eventos, Stage Eventos y Siete Entertainment, quienes buscan establecer un nuevo estándar para los conciertos en la región.

Los himnos que marcaron su carrera

Durante las dos noches, J Balvin interpretará las canciones que lo convirtieron en referente mundial del movimiento urbano, entre ellas:

Ginza

Mi Gente

Tranquila

Ay Vamos

Safari

Rojo

Morado

Cada tema será parte de un recorrido emocional que celebra la unión, la identidad y la evolución de la música urbana colombiana.

Una declaración de amor hacia Colombia

La propuesta artística busca ser más que un concierto: una experiencia sensorial que celebra el orgullo de pertenecer a un país que vibra al ritmo de su cultura. “Ciudad Primavera” se presenta como un espacio donde, según los organizadores, “florecen los sueños, la identidad y el orgullo de pertenecer a una tierra que vibra al ritmo de J Balvin”.