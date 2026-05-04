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Impuesto al patrimonio: Desfase del recaudo en primera cuota supera el billón de pesos

Caracol Radio conoció que los cálculos del Gobierno nacional se quedaron cortos en cuanto al recaudo del impuesto al patrimonio, a propósito del inicio del pago de la segunda cuota para empresas en Colombia.

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El ejecutivo proyectaba llegar a cuatro billones de pesos con la primera cuota del impuesto; sin embargo, las cuentas del recaudo llegaron solo a 2,4 billones, produciéndose un desfase cercano a 1,7 billones de pesos.

Al decretar este impuesto el gobierno esperaba cubrir los gastos de la ola invernal y el faltante que ya tenía el gobierno, el cual, teniendo en cuenta este nuevo desajuste, podría llegar a los 5 billones de pesos.

Se esperan las declaraciones del Gobierno, en cuanto a posibles determinaciones a tomar dada la situación en materia presupuestal que se agranda con el error de cálculo.

¿Quiénes deben pagar el impuesto al patrimonio?

El impuesto al patrimonio se estableció como un recaudo en dos cuotas iguales para personas jurídicas y empresas. La primera de las cuotas se cumplió el pasado primero de abril mientras que la segunda deben cancelarla ante la DIAN este 4 de mayo de 2026.

Cabe anotar que el cobro de la segunda cuota se suspendió de forma provisional por la Corte Constitucional para entidades sin ánimo de lucro del régimen especial y aquellas que se encuentren en liquidación.

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