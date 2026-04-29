Corte suspende pago de segunda cuota de impuesto al patrimonio mientras estudia emergencia económica

La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el cobro de la segunda cuota del impuesto al patrimonio para universidades y otras entidades sin ánimo de lucro, mientras estudia de fondo la legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la emergencia económica.

La decisión, contenida en el Auto 533 de 2026 dentro del expediente RE-391 y con ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, aplica a organizaciones del régimen especial y a aquellas que se encuentran en proceso de liquidación. En estos casos, no deberán pagar la cuota que estaba prevista para el 4 de mayo de 2026.

El cobro suspendido había sido establecido en el Decreto 173 de 2026, expedido para recaudar recursos destinados a atender los gastos derivados de la emergencia económica declarada mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026. Este último decreto, que es el principal objeto de estudio, fue adoptado por la ola invernal en Córdoba y Sucre, que dejó cientos de damnificados.

La medida fue aprobada por la Sala Plena con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra. Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés y Vladimir Fernández Andrade salvaron su voto. En tanto, las magistradas Natalia Ángel Cabo y Lina Escobar Martínez, junto con el magistrado Carlos Camargo Assis, aclararon su posición.

La suspensión se mantendrá vigente hasta que la Corte adopte una decisión definitiva sobre la constitucionalidad del decreto que creó este cobro. Por ahora, la medida alivia temporalmente la carga tributaria de universidades y demás entidades cobijadas, mientras el alto tribunal define si las disposiciones del Gobierno se ajustan o no a la Constitución.