“Triunfó el estado de derecho”: rector del Externado celebra suspensión del impuesto al patrimonio

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el rector de la Universidad Externado de Colombia, Hernando Parra, se pronunció acerca de la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio prevista para el próximo lunes 4 de mayo de este año.

Cabe resaltar que esta medida únicamente aplica para las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial –como las universidades– y las que se encuentren en liquidación. Para el resto de las empresas, se mantendrá el gravamen, cuyo primer pago se realizó el pasado 1 de abril.