Hay 865 vacantes de empleo en Bogotá hasta el 9 de mayo de 2026: bachiller, técnico y profesional

De fondo: Analista de datos. A la derecha se encuentra una imagen de dos personas estrechando manos, simbolizando una cuerdo logrado (Crédito: Getty Images)

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han dado a conocer las 865 vacantes de trabajo que están disponibles durante la semana del 4 al 9 de mayo de 2026.

Según informan, entre la convocatoria hay cargos dirigidos a personas con educación básica y media, así como a quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y profesional para postulase de manera gratuita y virtual.

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Así, habrá 404 vacantes dirigidas a profesionales, 338 no requieren experiencia, 308 están dirigidas para personas mayores de 50 años, 20 para población con discapacidad, 232 para jóvenes entre 18 y 28 años y 370 están enfocadas en mujeres.

¿A qué vacantes se puede postular?

Entre los cargos disponibles, se encuentran auxiliares, analistas, coordinadores, asesores y especialistas de diversos sectores de la economía, los cuales son:

Auxiliar de odontología

Auxiliar de enfermería (salas de cirugía)

Auxiliar de enfermería

Auxiliar administrativa (persona con discapacidad)

Auxiliar administrativa

Auxiliar de sala de ventas

Auxiliar de tienda

Auxiliar eléctrica

Auxiliar de mantenimiento

Auxiliar de servicios generales

Auxiliar de experiencia al cliente (PQR)

Operaria (o) de aseo y limpieza

Apoyo en contratación

Apoyo socio jurídico

Analista de créditos

Analista contable

Analista de comunicaciones

Analista de proyectos

Analista de compras

Analista química (o)

Analista de mejoramiento

Analista administrativa (o)

Analista de control de calidad

Analista de cartera

Coordinadora (o) regional

Coordinadora (o) de servicio al cliente

Coordinadora (o) de costos

Coordinadora (o) de sala de negocios

Coordinadora (o) de compras

Líder de departamento comercial

Jefe (a) de enfermería

Jefe (a) de taller - mecánica automotriz

Jefe (a) jurídico (a)

Gerente de talento humano

Directora (o) de cuenta

Especialista de empaque

Especialista en topografía

Especialista en urbanismo

Especialista ambiental

Especialista en presupuesto

Especialista en tránsito y transporte

Especialista en redes húmedas y secas

Profesional especializada (o) en mercadeo y comunicaciones

Profesional de ventas

Profesional de compras

Profesional técnico (a) de construcción

Ejecutiva (o) comercial – sector construcción & tecnología AEC

Asesora (o) corporativa

Asesor (a) de servicios

Asesor (a) comercial

Ingeniera (o) de proyectos y soluciones

Psicóloga (o)

Médico (a) general

Inspectora (o) SISO

Dibujante de obras civiles

Residente BIM

Residente de control y seguimiento de obra

Arquitecta (o).

Teniendo esto en cuenta, las entidades mencionan que si el perfil del candidato(a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas para continuar el proceso de contratación.

¿Cómo postularse a las vacantes de empleo virtual y presencial de Bogotá?

Si desea aplicar a alguna de estas vacantes, debe registrarse en la página web del Servicio Público de Empleo: www.serviciodeempleo.gov.co para completar su hoja de vida y poner en el buscador el tipo de vacante a la que aspira. Allí podrá filtrar las opciones de acuerdo con sus capacidades y hallar la información de las empresas que ofertan junto a los requisitos para aplicar.

Por otro lado, quienes deseen recibir orientación presencial para este proceso pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Entre las asesorías disponibles, recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

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