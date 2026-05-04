Hay 865 vacantes de empleo en Bogotá hasta el 9 de mayo de 2026: bachiller, técnico y profesional
Los bogotanos interesados pueden aplicar a cargos con educación básica y media hasta técnico, tecnológico y profesional durante la semana del 4 al 9 de mayo de 2026. Conozca más aquí.
La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han dado a conocer las 865 vacantes de trabajo que están disponibles durante la semana del 4 al 9 de mayo de 2026.
Según informan, entre la convocatoria hay cargos dirigidos a personas con educación básica y media, así como a quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y profesional para postulase de manera gratuita y virtual.
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Así, habrá 404 vacantes dirigidas a profesionales, 338 no requieren experiencia, 308 están dirigidas para personas mayores de 50 años, 20 para población con discapacidad, 232 para jóvenes entre 18 y 28 años y 370 están enfocadas en mujeres.
¿A qué vacantes se puede postular?
Entre los cargos disponibles, se encuentran auxiliares, analistas, coordinadores, asesores y especialistas de diversos sectores de la economía, los cuales son:
- Auxiliar de odontología
- Auxiliar de enfermería (salas de cirugía)
- Auxiliar de enfermería
- Auxiliar administrativa (persona con discapacidad)
- Auxiliar administrativa
- Auxiliar de sala de ventas
- Auxiliar de tienda
- Auxiliar eléctrica
- Auxiliar de mantenimiento
- Auxiliar de servicios generales
- Auxiliar de experiencia al cliente (PQR)
- Operaria (o) de aseo y limpieza
- Apoyo en contratación
- Apoyo socio jurídico
- Analista de créditos
- Analista contable
- Analista de comunicaciones
- Analista de proyectos
- Analista de compras
- Analista química (o)
- Analista de mejoramiento
- Analista administrativa (o)
- Analista de control de calidad
- Analista de cartera
- Coordinadora (o) regional
- Coordinadora (o) de servicio al cliente
- Coordinadora (o) de costos
- Coordinadora (o) de sala de negocios
- Coordinadora (o) de compras
- Líder de departamento comercial
- Jefe (a) de enfermería
- Jefe (a) de taller - mecánica automotriz
- Jefe (a) jurídico (a)
- Gerente de talento humano
- Directora (o) de cuenta
- Especialista de empaque
- Especialista en topografía
- Especialista en urbanismo
- Especialista ambiental
- Especialista en presupuesto
- Especialista en tránsito y transporte
- Especialista en redes húmedas y secas
- Profesional especializada (o) en mercadeo y comunicaciones
- Profesional de ventas
- Profesional de compras
- Profesional técnico (a) de construcción
- Ejecutiva (o) comercial – sector construcción & tecnología AEC
- Asesora (o) corporativa
- Asesor (a) de servicios
- Asesor (a) comercial
- Ingeniera (o) de proyectos y soluciones
- Psicóloga (o)
- Médico (a) general
- Inspectora (o) SISO
- Dibujante de obras civiles
- Residente BIM
- Residente de control y seguimiento de obra
- Arquitecta (o).
Teniendo esto en cuenta, las entidades mencionan que si el perfil del candidato(a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas para continuar el proceso de contratación.
¿Cómo postularse a las vacantes de empleo virtual y presencial de Bogotá?
Si desea aplicar a alguna de estas vacantes, debe registrarse en la página web del Servicio Público de Empleo: www.serviciodeempleo.gov.co para completar su hoja de vida y poner en el buscador el tipo de vacante a la que aspira. Allí podrá filtrar las opciones de acuerdo con sus capacidades y hallar la información de las empresas que ofertan junto a los requisitos para aplicar.
Por otro lado, quienes deseen recibir orientación presencial para este proceso pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
Entre las asesorías disponibles, recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.
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