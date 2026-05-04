Alcaldía de Bogotá vende inmuebles desde $25 millones: Paso a paso para comprar el lote, link y más

Dinero colombiano para vivienda y logo de la Alcaldía de Bogotá. Fotos: Getty Images y Alcaldía de Bogotá.

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha una nueva oferta de bienes inmobiliarios disponibles para la ciudadanía, con precios que parten desde valores accesibles. Esta iniciativa busca dar salida a propiedades que no son utilizadas por el Distrito, abriendo oportunidades tanto para inversionistas como para quienes desean adquirir vivienda o terrenos en la capital.

Los inmuebles están disponibles desde mayo de 2026 y hacen parte de una estrategia para optimizar el uso de activos públicos.

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Con opciones que van desde montos relativamente bajos hasta propiedades de mayor valor, la iniciativa se adapta a diferentes perfiles de compradores. Ya sea para vivienda, desarrollo o inversión, la venta de estos inmuebles representa una alternativa interesante en el mercado inmobiliario de Bogotá en 2026.

Qué inmuebles está vendiendo la Alcaldía

La comercialización está liderada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, entidad encargada de administrar estos bienes. La oferta incluye una variedad de propiedades, entre ellas apartamentos, lotes, locales comerciales y participaciones en edificaciones.

Por ejemplo, dentro del portafolio se encuentra un terreno con construcción ubicado en Bogotá, específicamente en el sector de Fontibón, con un área considerable y un valor superior a los seiscientos millones de pesos.

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En el sector de San Cristóbal, barrio Vitelma, se ofrecen ocho terrenos con un área de 38,4 metros cuadrados cada uno, cuyo valor es de $81.408.000. Estas propiedades están ubicadas en una zona residencial con acceso cercano a espacios recreativos, zonas verdes, escenarios deportivos y servicios como centros religiosos, además de su cercanía al Parque Metropolitano de San Cristóbal y al Hospital San Blas.

Por otro lado, también se encuentra disponible la venta de una participación en una habitación del Hotel Selina, ubicado en Chapinero, por un valor de $25.909.114. En este caso, el Distrito cuenta con una participación del 12,8468% sobre el inmueble, equivalente a un área de terreno de 4.4321 m².

Cómo consultar las propiedades disponibles

Todos los bienes se encuentran publicados en el Portal Inmobiliario de Bogotá, una plataforma oficial donde los interesados pueden revisar en detalle cada propiedad. Allí es posible conocer características como ubicación, área, estado del inmueble y condiciones de venta.

Este portal se ha convertido en el principal canal para acceder a la oferta del Distrito, facilitando la consulta y comparación de opciones desde cualquier lugar.

Cómo comprar los inmuebles

El proceso de adquisición es completamente digital y comienza con la selección del inmueble de interés dentro de la plataforma. Una vez identificado, el usuario debe manifestar su intención de compra y seguir las instrucciones indicadas.

La transacción se realiza a través del sistema SECOP II, donde los compradores deben registrarse como proveedores para poder participar en las subastas o procesos de venta. Allí se presentan las ofertas y se adelanta el trámite correspondiente.

Además, el DADEP dispone de canales de atención para resolver dudas y orientar a los ciudadanos durante todo el proceso.