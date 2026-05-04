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04 may 2026 Actualizado 22:36

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550 observadores internacionales acompañarán las elecciones del 31 de mayo: CNE

Los observadores internacionales estarán en ciudades de la región caribe como Cartagena, Barranquilla , Riohacha y en Santa Marta, acompañando todo el proceso electoral el próximo 31 de mayo

BOGOTÁ (Colprensa). Con éxito se cumplió este lunes por parte del Consejo Nacional Electoral del simulacro nacional de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales (testigos y auditores) para elecciones presidenciales de la primera y segunda vuelta si se llega a dar(CNE-COLPRENSA).

BOGOTÁ (Colprensa). Con éxito se cumplió este lunes por parte del Consejo Nacional Electoral del simulacro nacional de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales (testigos y auditores) para elecciones presidenciales de la primera y segunda vuelta si se llega a dar(CNE-COLPRENSA). / CNE

BOGOTÁ (Colprensa). Con éxito se cumplió este lunes por parte del Consejo Nacional Electoral del simulacro nacional de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales (testigos y auditores) para elecciones presidenciales de la primera y segunda vuelta si se llega a dar(CNE-COLPRENSA).

Desde el CNE calificaron como un gran respaldo la presencia de observadores electorales de carácter internacional en los comicios del próximo 31 de mayo en Colombia, esto con el fin de garantizar la legitimidad y transparencia en la jornada electoral donde los colombianos elegirán presidente de la república.

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“Estos observadores expertos en temas electorales que ya han participado en vario procesos electorales en varios países, eso garantizará la legitimidad y la transparencia en los comicios”, así lo aseguró Gustavo Raad de la Ossa, jefe de Cooperación y relaciones Internacionales del CNE.

Los observadores electorales estarán en varias ciudades del país enfocando su labor antes, durante y después de la jornada electoral. Antes del 31 de mayo adelantarán una agenda técnico-académica que realiza el Consejo Nacional Electoral donde se la entregará un contexto general de la normativa electoral en el país, especialmente en las implementaciones tecnológicas que se tiene para el proceso electoral. Luego adelantarán una vigilancia, en ciudades y puestos de votación previamente seleccionados por ellos mismos. Por último, generarán un informe de manera formal al consejo Nacional Electoral, donde reportarán cualquier anomalía o alteración en el proceso.

Las ciudades seleccionadas para realizar el proceso de observación fueron escogidas por los observadores teniendo en cuenta aspectos tales como, número de puestos de votación, situación de orden público y por último, el número de habitantes de las ciudades.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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