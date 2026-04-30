¿Qué sucede con el material electoral sobrante tras las elecciones? Registrador responde

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Registrador da detalles de elecciones en primera vuelta presidencial: ¿a qué hora habría resultados?

El registrador nacional, Hernán Penagos, se expresó frente a los micrófonos de 6 AM W, con Julio Sánchez Cristo, referente a distintos temas, esto de cara a las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo domingo 31 de mayo.

Es importante señalar que, tras la preparación del proceso electoral, se determinó que para esta jornada electoral se estima que 40 millones de personas asistirán a las urnas.

Le puede interesar: ¿Cómo va el censo electoral para las elecciones presidenciales 2026? Registrador responde

Eso quiere decir que la Registraduría del Estado Civil deberá imprimir una cantidad proporcional a la cantidad de los sufragantes; el tema aquí es que no todas las personas habilitadas para votar lo hacen.

En ese orden de ideas, Julio Sánchez Cristo le preguntó al registrador nacional sobre qué sucede con todo ese material electoral que sobra.

Puede leer: Registrador da detalles de elecciones en primera vuelta presidencial: ¿a qué hora habría resultados?

¿Qué se hace con el material electoral sobrante tras las elecciones?

De acuerdo a lo dicho por el funcionario, todos los tarjetones sobrantes al momento de la finalización de la jornada electoral son destruidos inmediatamente por los jurados de votación designados.

Mencionando cómo esto es con el propósito de que dicho material no se vuelva objeto de fraude.

“Todo se destruye. El mismo día de cerrada la jornada electoral, contados los votos, los mismos jurados de votación tienen la obligación de destruir todo el material electoral precisamente para evitar complicaciones futuras o riesgos derivados de alteraciones o manipulaciones”, expresó el registrador.

Siga leyendo: Expresidente Uribe reaccionó a 7.837 falsos positivos y arremetió contra Iván Cepeda: “Es mentiroso”.

Para cerrar esta pregunta, el registrador señaló que regresar este material nuevamente a la capital puede ser muy costoso.

Por lo que en algunos casos este material previamente destruido se dona o se le es entregado a recicladores de la ciudad de Bogotá.

“Traer ese material electoral nuevamente a Bogotá, pues vale millones de dólares. Entonces, en cada municipio del país, el registrador toma decisiones con ese material electoral; en algunas ocasiones se dona, se entrega. En Bogotá sí tenemos un esquema de disposición muy juicioso”, expresó.

También puede leer: ¿Cuenta de ahorros a la Asamblea Constituyente? Petro invita a donar para apoyar la propuesta

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 22:42 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: