Bernie Moreno será observador internacional en las elecciones presidenciales de Colombia

Colombia

La observación internacional constituye una herramienta fundamental para el fortalecimiento democrático, ya que permite verificar, de manera independiente e imparcial, el desarrollo de las jornadas electorales, así como contribuir a la confianza sobre sus resultados. Esta labor es ejercida de manera imparcial e independiente por personas e instituciones acreditadas, con el propósito de verificar el proceso de votación y los resultados divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En ese sentido, tras una invitación formal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, Bernie Moreno, representante del estado de Ohio en el Senado de los Estados Unidos, participará como observador electoral internacional en las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 31 de mayo.

A su vez, la participación del congresista estadounidense se enmarca en la estrategia institucional de fortalecer la cooperación internacional y consolidar las garantías de transparencia, integridad y legitimidad del proceso electoral colombiano.

Es importante tener en cuenta que los observadores internacionales acreditados deben cumplir estrictamente las disposiciones previstas en la normativa electoral colombiana. Entre sus obligaciones se encuentran el respeto por la Constitución Política, las leyes de la República y las directrices del Consejo Nacional Electoral; el desarrollo de sus actividades con seriedad, responsabilidad y respeto institucional; y la colaboración con las autoridades colombianas en las medidas de seguridad que se adopten durante la jornada.

Asimismo, a la Misión de Observación Internacional se sumaron delegaciones de Costa Rica, Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, España, República Dominicana, México, El Salvador, Alemania, Honduras, Tailandia y Estados Unidos, consolidando una amplia presencia internacional en acompañamiento al proceso electoral colombiano.

¿Qué funciones tendrán los observadores internacionales en Colombia?

En el marco de la normativa electoral colombiana, los observadores internacionales podrán:

Observar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, así como el comportamiento de partidos, movimientos políticos y sus delegados ante las autoridades electorales.

Evaluar la imparcialidad de las autoridades electorales.

Evaluar el diseño técnico de las operaciones electorales.

Acceder, en los términos fijados por la ley, a los boletines de resultados electorales emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Realizar entrevistas con autoridades y funcionarios electorales para obtener información sobre normas, instituciones y procedimientos electorales.

Presentar por escrito, ante el Consejo Nacional Electoral, cualquier anomalía o queja que reciban u observen durante el proceso electoral.

Además, los observadores internacionales tienen algunos deberes y límites, por lo que deberán abstenerse de: