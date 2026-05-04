Petro delega a Armando Benedetti para seguimiento de obras de modernización del aeropuerto Cortissoz

El Presidente Petro delegó al ministro del Interior, Armando Benedetti, para hacerle seguimiento a las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, así lo confirmó el alto funcionario a través de sus redes sociales.

Además, confirmó que el presidente Gustavo Petro estará en Barranquilla en las próximas semanas para dar a conocer la estructuración financiera y detalles de cómo se adelantarán estas obras.

“Por instrucciones del presidente Gustavo Petro, con Luis Alfonso Martínez, director de la Aerocivil, nos pondremos al frente de la megarreconstrucción del aeropuerto Ernesto Cortissoz. El presidente en las próximas semanas irá a Barranquilla a hacer los anuncios de la estructuración financiera y los detalles de cómo se adelantarán estas obras”, dijo Benedetti.

Lea también: Falta de energía en el aeropuerto Cortissoz se debe a “labores de mantenimiento”: Aerocivil

Obras que estuvieron paralizadas

Las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz estaban paralizadas por dos años y se reactivaron tras la gestión de la alcaldía de Barranquilla y los gremios económicos quienes asumieron el seguimiento de los trabajos, incluso, se creó una veeduría ciudadana.

Le puede interesar: La IP para la operación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz alcanzaría su factibilidad en junio

Debido a esto, este sábado fueron instaladas las líneas de maletas y se espera que antes que finalice mayo se puedan entregar carriles de maletas, ascensor y escaleras eléctricas en zona nacional.

Propuesta de una iniciativa privada

La semana pasada, el alcalde Alex Char indicó que, desde la Aerocivil, les indicaron a la Alcaldía que siguen evaluando la propuesta de una iniciativa privada para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Lea también: Aerocivil deberá entregar obras clave del aeropuerto Cortissoz entre mayo y junio: CCI

Mientras tanto, en marzo de este año que la inversión que tendría la iniciativa privada para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz sería por 2.5 billones de pesos.

Según conoció Caracol Radio, la propuesta se encuentra actualmente en etapa de factibilidad, fase clave en la que se evalúan aspectos técnicos, financieros y operativos antes de su eventual aprobación.