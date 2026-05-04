Instalación de rieles para equipajes, avance clave en obras del Ernesto Cortissoz

Las obras de modernización en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz comienzan a mostrar resultados visibles luego de permanecer paralizadas durante cerca de dos años. Este fin de semana se dio un paso determinante con la instalación de los rieles para las bandas transportadoras de equipaje en la zona nacional.

La reactivación del proyecto se da tras el seguimiento permanente de la Alcaldía de Barranquilla y la Veeduría Gremial y Ciudadana, que intensificaron la presión institucional para destrabar las obras. Este control derivó en la llegada de un nuevo contratista, la reorganización de los frentes de trabajo y la fijación de metas concretas de entrega.

Como resultado, se espera que antes de finalizar mayo se entregue la zona de maletas, junto con ascensores y escaleras eléctricas en la zona nacional, ante las permanentes quejas de los viajeros por la calidad del servicio y de la infraestructura.

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Según lo anunciado, el próximo 29 de mayo se entregará el primer paquete de obras, que incluye la nueva sala de equipajes nacionales completamente operativa, con bandas transportadoras, ascensores, escaleras eléctricas y sistemas de climatización con tres equipos tipo chiller de 50 toneladas cada uno, para un total de 150 toneladas de enfriamiento.

Presión de autoridades locales

Estos trabajos han sido verificados directamente por la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, y el sector intergremial, quienes han mantenido presencia constante en el aeropuerto para garantizar el cumplimiento de los compromisos.

Precisamente, en medio de esa crisis, desde la administración distrital se llegó a plantear la necesidad de tomar decisiones de fondo: entregar la operación del aeropuerto a la Alcaldía o dar vía libre a una iniciativa privada que permitiera garantizar su modernización. Este llamado evidenció la presión institucional que hoy se traduce en avances visibles en obra.

En paralelo, también avanza la estructuración de la Iniciativa Privada (IP) para la operación del terminal, la cual podría alcanzar su factibilidad en junio de 2026, marcando el rumbo a largo plazo del Cortissoz y su transformación estructural.