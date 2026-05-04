Cortes de agua en Bogotá y Soacha: localidades y barrios que no tendrán servicio del 4 al 8 de mayo

Durante la semana del 4 al 8 de mayo del 2026 hay cortes de agua en barrios de Bogotá y del municipio de Soacha en Cundinamarca, por obras y trabajos de mantenimiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades de la ciudad.

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Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el lunes 4 de mayo de 2026

Localidad de Antonio Nariño: Restrepo Occidental. De la calle 11 Sur a la calle 17 Sur, entre la carrera 24G a la carrera 27. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de accesorio totalizadora.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 5 de mayo de 2026

Municipio de Soacha: Unir. De la calle 10 a la calle 12, entre la carrera 4 a la carrera 5. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales.

De la calle 12B a la calle 22, entre la carrera 4 a la carrera 9 Este.

De la carrera 5A Este a la carrera 9 Este, entre la calle 7A a la calle 12B.

De la calle 22 a la calle 22B, entre la carrera 6 Este a la carrera 10 Este.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal: Santa Inés Sur II, Villa de los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes y Bello Horizonte. De la carrera 1 Este a la avenida carrera 13 Este, entre la calle 15 Sur a la calle 34 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Santa Inés Sur II, Villa de los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes y Bello Horizonte. De la carrera 1 Este a la avenida carrera 13 Este, entre la calle 15 Sur a la calle 34 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo. Localidad de Tunjuelito: Fátima. Por la calle 51A Sur, entre la carrera 38 a la carrera 37. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Fátima. Por la calle 51A Sur, entre la carrera 38 a la carrera 37. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo. Localidad de Suba: El Plan, Gilmar, Portales Norte y Casa Blanca Suba. De la carrera 72 a la carrera 75, entre la calle 147 a la calle 167. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a desvío de red de acueducto.

El Plan, Gilmar, Portales Norte y Casa Blanca Suba. De la carrera 72 a la carrera 75, entre la calle 147 a la calle 167. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a desvío de red de acueducto. Localidad de Ciudad Bolívar: Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de la Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Instituto Vendible Yerbabuena, Jaime Garzón, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, II y III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1 y 2, Tanque Cazucá EAAB, Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I y II, Villa Sandra y Villas de Casaloma.

Sierra Morena III: de la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H.

Santo Domingo Antiguo – Cárcamo: mismo rango.

Santo Domingo Nuevo:

Área 1: de la calle 75C Sur a la calle 37, entre carrera 11E a la carrera 74C.

Área 2: de la calle 64A Sur a la calle 39 Sur, entre transversal 14E a la carrera 77C.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 16 horas. Debido a cambio de caudalímetro y válvulas.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el miércoles 6 de mayo de 2026

Localidad de Suba: Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa. De la transversal 60 a la carrera 71, entre la calle 93A a la calle 116. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de hidrante.

Localidad de Usaquén: Santa Bárbara Central. De la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a renovación de red.

Ibenza, Caminos de Altamira, Vista Bella, Britalia, San Diego, Arcos de Britalia, Club Camel, Campos del Silencio, Mazurén y Monterrey. De la calle 153 a la calle 170, entre la carrera 55 a la Autopista Norte. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Localidad de Kennedy: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad y Nueva Marsella. De la calle 6 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Bosa: Argelia. De la carrera 81A a la carrera 82, entre la calle 59 Sur a la calle 60 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Tunjuelito: Venecia Occidental, San Vicente Ferrer y Muzú. De la avenida calle 56A Sur a la avenida calle 45 Sur, entre la carrera 32 a la transversal 60. Desde las 9:00 a. m. hasta por 18 horas. Debido a empates de red.

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Barrios en Bogotá con cortes de agua el jueves 7 de mayo de 2026

Localidad de Usaquén: Estrella del Norte y Las Orquídeas. De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 151 a la calle 164. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Estrella del Norte y Las Orquídeas. De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 151 a la calle 164. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula. Localidad de Chapinero: Cataluña. De la calle 45 a la calle 39, entre la carrera 7 a la carrera 3. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de red.

Cataluña. De la calle 45 a la calle 39, entre la carrera 7 a la carrera 3. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de red. Localidad de Bosa: Los Sauces. De la calle 64 Sur a la calle 67B Sur, entre la carrera 84A a la carrera 85 Bis A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Los Sauces. De la calle 64 Sur a la calle 67B Sur, entre la carrera 84A a la carrera 85 Bis A. Desde las 10:00 a. m. Localidad de Tunjuelito: San Carlos y San Benito. De la avenida carrera 19C a la carrera 13F, entre la avenida carrera 14 a la calle 59B Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

San Carlos y San Benito. De la avenida carrera 19C a la carrera 13F, entre la avenida carrera 14 a la calle 59B Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo. Localidad de Barrios Unidos y Teusaquillo: Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía y Siete de Agosto. De la carrera 14 a la avenida carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80. Desde las 10:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el viernes 8 de mayo de 2026

Localidad de Usme: Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondón I, Los Soches y Villa Diana. De la calle 72F Sur a la calle 92B Sur, entre la carrera 12B Este a la carrera 24A Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a lavado preventivo de tanque.

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