VIDEO | Denuncian que hombre cobra por dejar pasar a personas en TransMilenio sin pagar pasaje. Fotos: captura de pantalla.

Se ha vuelto viral en redes sociales un video que deja en evidencia una práctica irregular por parte de un hombre que deja ingresar a al menos seis personas a una estación de TransMilenio sin pagar el pasaje.

Las imágenes muestran cómo el hombre sostiene el torniquete de la estación de transporte público y algunos usuarios le pagan con monedas por dejarlos entrar de esta manera .

Esto ha causado indignación en la ciudadanía y rechazo desde Transmilenio por esta práctica irregular que promueve la elusión del pago del pasaje de transporte público.

La entidad informó que las autoridades fueron alertadas de la situación y llegaron el punto para intervenir.

“Una vez se detecta estas situaciones, la Policía y los equipos de seguridad son alertados para intervenir y aplicar las medidas correspondientes”, señalaron.

Indicaron que las personas que ingresan de manera irregular serán retiradas del sistema y serán sometidas a medidas correctivas por parte de las autoridades durante las intervenciones de control y verificación.

El llamado que hacen las autoridades competentes a la ciudadanía es evitar participar en actividades irregulares, ya que estas prácticas afectan el servicio, facilitan la presencia de redes informales y exponen a los usuarios a sanciones y a ser retirados del Sistema.

Vea el video acá:

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