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04 may 2026 Actualizado 13:21

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VIDEO | Denuncian que hombre cobra por dejar pasar a personas en TransMilenio sin pagar pasaje

Desde TransMilenio piden a la ciudadanía evitar participar en actividades irregulares.

VIDEO | Denuncian que hombre cobra por dejar pasar a personas en TransMilenio sin pagar pasaje. Fotos: captura de pantalla.

VIDEO | Denuncian que hombre cobra por dejar pasar a personas en TransMilenio sin pagar pasaje. Fotos: captura de pantalla.

VIDEO | Denuncian que hombre cobra por dejar pasar a personas en TransMilenio sin pagar pasaje. Fotos: captura de pantalla.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Se ha vuelto viral en redes sociales un video que deja en evidencia una práctica irregular por parte de un hombre que deja ingresar a al menos seis personas a una estación de TransMilenio sin pagar el pasaje.

Las imágenes muestran cómo el hombre sostiene el torniquete de la estación de transporte público y algunos usuarios le pagan con monedas por dejarlos entrar de esta manera.

Esto ha causado indignación en la ciudadanía y rechazo desde Transmilenio por esta práctica irregular que promueve la elusión del pago del pasaje de transporte público.

La entidad informó que las autoridades fueron alertadas de la situación y llegaron el punto para intervenir.

“Una vez se detecta estas situaciones, la Policía y los equipos de seguridad son alertados para intervenir y aplicar las medidas correspondientes”, señalaron.

Indicaron que las personas que ingresan de manera irregular serán retiradas del sistema y serán sometidas a medidas correctivas por parte de las autoridades durante las intervenciones de control y verificación.

El llamado que hacen las autoridades competentes a la ciudadanía es evitar participar en actividades irregulares, ya que estas prácticas afectan el servicio, facilitan la presencia de redes informales y exponen a los usuarios a sanciones y a ser retirados del Sistema.

Vea el video acá:

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Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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