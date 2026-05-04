VIDEO | Denuncian que hombre cobra por dejar pasar a personas en TransMilenio sin pagar pasaje
Desde TransMilenio piden a la ciudadanía evitar participar en actividades irregulares.
Se ha vuelto viral en redes sociales un video que deja en evidencia una práctica irregular por parte de un hombre que deja ingresar a al menos seis personas a una estación de TransMilenio sin pagar el pasaje.
Las imágenes muestran cómo el hombre sostiene el torniquete de la estación de transporte público y algunos usuarios le pagan con monedas por dejarlos entrar de esta manera.
Esto ha causado indignación en la ciudadanía y rechazo desde Transmilenio por esta práctica irregular que promueve la elusión del pago del pasaje de transporte público.
La entidad informó que las autoridades fueron alertadas de la situación y llegaron el punto para intervenir.
“Una vez se detecta estas situaciones, la Policía y los equipos de seguridad son alertados para intervenir y aplicar las medidas correspondientes”, señalaron.
Indicaron que las personas que ingresan de manera irregular serán retiradas del sistema y serán sometidas a medidas correctivas por parte de las autoridades durante las intervenciones de control y verificación.
El llamado que hacen las autoridades competentes a la ciudadanía es evitar participar en actividades irregulares, ya que estas prácticas afectan el servicio, facilitan la presencia de redes informales y exponen a los usuarios a sanciones y a ser retirados del Sistema.
Vea el video acá:
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Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....