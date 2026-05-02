¿Argentina en Bogotá? Este es el festival que trae su sabor y cultura a la capital

Durante dos días, Bogotá recibirá el sabor y cultura de Argentina en su festival ‘Argentina en el corazón de Bogotá’. El 2 y 3 de mayo, la ciudad abrirá sus puertas y se dejará pintar de los colores y sabores de este país del sur de la región.

Se trata de una fiesta al aire libre con música, danza, emprendimientos, literatura y comida argentina en el Parque de los Novios. Desde la Secretaría de Cultura de Bogotá, invitan a los bogotanos, bogotanas y turistas a disfrutar de las actividades culturales que se realizarán desde las 11:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en el Parque de los Novios.

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¿Qué comida y emprendimientos habrá?

Según indica la Secretaría, los asistentes se podrán encontrar con una variedad de:

Empanadas

Choripanes

Alfajores

Sándwiches

Asados

También habrá otro tipo de snacks, bebidas y postres. Además, los asistentes podrán disfrutar de emprendimientos de moda, hogar y decoración. Algunos de los restaurantes que participarán son:

Pampa (pastelería)

Sur Vernutería (snacks)

Canchera (pizza)

Chimi (choripanes)

Chabón (sándwich)

Grosas Argentinas (empanadas)

Justo Calderón - Weber (asados)

11:11 Lomitos (sándwich)

Carnaval Argentino (sándwich)

Dos Gatos (bebidas)

Groso (pastelería)

Bravera Foods (asados)

La Pastiquería (panadería)

Curupá (pastelería)

La Rotisería (snacks)

Matena (bebidas)

Programación completa del Festival en Bogotá

Este sábado, la programación empezó a las 11:30 am con clase de tango y con un taller para jóvenes llamado “Juguemos en la Pamba” en la carpa de Bibliored.

Más tarde, a la 2:00 de la tarde, se desarrollará el taller para la infancia “Cuentos argentinos para toda la familia” a cargo de Facundo Mercadante en la carpa de BibloRed.

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Para mañana, 3 de mayo, la programación de actividades comenzará a las 2:00 de la tarde con el taller de escritura de cuentos para jóvenes y adultos “La fatalidad del primer borrador” a cargo de Lucía Vargas Caparroz en la carpa de BibloRed.

Para más información, consulte en la página de la Secretaría de Cultura o de la Alcaldía de Bogotá.