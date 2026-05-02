¿Argentina en Bogotá? Este es el festival que trae su sabor y cultura a la capital
¿Le gusta la gastronomía argentina? Aproveche este festival abierto al público para sumergirse en los sabores de este país Latinoamericano
Durante dos días, Bogotá recibirá el sabor y cultura de Argentina en su festival ‘Argentina en el corazón de Bogotá’. El 2 y 3 de mayo, la ciudad abrirá sus puertas y se dejará pintar de los colores y sabores de este país del sur de la región.
Se trata de una fiesta al aire libre con música, danza, emprendimientos, literatura y comida argentina en el Parque de los Novios. Desde la Secretaría de Cultura de Bogotá, invitan a los bogotanos, bogotanas y turistas a disfrutar de las actividades culturales que se realizarán desde las 11:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en el Parque de los Novios.
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¿Qué comida y emprendimientos habrá?
Según indica la Secretaría, los asistentes se podrán encontrar con una variedad de:
- Empanadas
- Choripanes
- Alfajores
- Sándwiches
- Asados
También habrá otro tipo de snacks, bebidas y postres. Además, los asistentes podrán disfrutar de emprendimientos de moda, hogar y decoración. Algunos de los restaurantes que participarán son:
- Pampa (pastelería)
- Sur Vernutería (snacks)
- Canchera (pizza)
- Chimi (choripanes)
- Chabón (sándwich)
- Grosas Argentinas (empanadas)
- Justo Calderón - Weber (asados)
- 11:11 Lomitos (sándwich)
- Carnaval Argentino (sándwich)
- Dos Gatos (bebidas)
- Groso (pastelería)
- Bravera Foods (asados)
- La Pastiquería (panadería)
- Curupá (pastelería)
- La Rotisería (snacks)
- Matena (bebidas)
Programación completa del Festival en Bogotá
Este sábado, la programación empezó a las 11:30 am con clase de tango y con un taller para jóvenes llamado “Juguemos en la Pamba” en la carpa de Bibliored.
Más tarde, a la 2:00 de la tarde, se desarrollará el taller para la infancia “Cuentos argentinos para toda la familia” a cargo de Facundo Mercadante en la carpa de BibloRed.
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Para mañana, 3 de mayo, la programación de actividades comenzará a las 2:00 de la tarde con el taller de escritura de cuentos para jóvenes y adultos “La fatalidad del primer borrador” a cargo de Lucía Vargas Caparroz en la carpa de BibloRed.
Para más información, consulte en la página de la Secretaría de Cultura o de la Alcaldía de Bogotá.
Ana Rodríguez
Periodista de la Universidad del Rosario, con experiencia en creación de contenidos para redes sociales...