Copa Colombia 2026: Definidos los grupos de Millonarios, Cali y Medellín

Millonarios y Deportivo Cali estarán disputando la fase de grupos de la Copa Colombia / Colprensa.

Además de definirse los clasificados y los enfrentamientos de los cuartos de final del fútbol colombiano, este domingo quedaron definidos los grupos de la primera fase de la Copa Colombia, certamen que comenzará a disputarse desde esta misma semana.

Tal y como ocurrió el año pasado, los equipos eliminados de los ocho durante el primer semestre del 2026, deberán disputar la primera fase del certamen, la cual contará también con los ocho equipos que no clasificaron a los cuadrangulares del Torneo de Ascenso.

Por posición en la tabla, ya estaba establecido cómo se conformarían los grupos de esta competición, la cual contará con cuatro grupos de cinco equipos cada uno, enfrentándose todos los equipos a partido único y accediendo los dos mejores a octavos de final del certamen.

¿Cómo quedaron Millonarios, Cali y Medellín?

Millonarios, Deportivo Cali y Medellín fueron los tres equipos grandes del fútbol colombiano que quedaron eliminados de los cuartos de final del campeonato, ambos estarán disputando la fase de grupos de la Copa Colombia.

Cali estará en el Grupo A junto a Bucaramanga, Alianza, Boca Juniors y Real Santander; Millonarios se ubicará en el Grupo B junto a Llaneros, Chicó, Patriotas y Atlético; mientras que Medellín estará en el Grupo C con Fortaleza, Cúcuta, Orsomarso y Leones.

¿Cómo se jugarán los Playoffs?

De igual manera, ya están establecidos los enfrentamientos de los Playoffs de la Copa Colombia, los cuales se llevarán a cabo a partir del segundo semestre del año y en donde entrarán a escena los equipos que clasificaron a los cuartos de final de la Liga y a los cuadrangulares finales del torneo de ascenso.