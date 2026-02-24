Hable con elPrograma

Presidente Petro y su gabinete firmaron solicitud de Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

Se trata del inicio del proceso con el que esperan recaudar apoyos que corresponden al 5% del censo electoral.

El presidente Gustavo Petro habla en febrero de 2024. FOTO: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

Durante el consejo de ministros que se llevó a cabo este martes, 24 de febrero, el presidente Petro y su gabinete firmaron la solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.

Noticia en desarrollo.

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Cualquier tiempo pasado fue anterior

