Presidente Petro y su gabinete firmaron solicitud de Asamblea Nacional Constituyente en Colombia
Se trata del inicio del proceso con el que esperan recaudar apoyos que corresponden al 5% del censo electoral.
Durante el consejo de ministros que se llevó a cabo este martes, 24 de febrero, el presidente Petro y su gabinete firmaron la solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.
Noticia en desarrollo.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...