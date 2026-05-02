Conductor de taxi llevaba un arma de fuego oculta: sus acompañantes se lanzaron a un caño

Fue capturado en Bogotá un conductor de taxi, de 31 años, que llevaba oculta bajo su silla un arma de fuego con silenciador. La captura se hizo en la localidad de Antonio Nariño y se dio gracias a que la Policía Metropolitana de Bogotá notó un comportamiento sospechoso por parte del conductor.

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El hecho ocurrió exactamente en el barrio Restrepo cuando los uniformados observaron al conductor que andaba rondando por el barrio Restrepo. Debido a la actitud del taxista, los policías decidieron abordarlo para realizar un registro, pero el hombre se negó y trató de huir en el vehículo.

Debido a esta actitud del conductor, la Policía desplegó un plan candado, logrando interceptarlo a la altura de la carrera 14 con calle 14. En medio de este procedimiento, sus ocupantes emprendieron la huida lanzándose a un caño y, en la reacción de los uniformados, se logró detener al conductor de este automóvil.

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Posteriormente, los uniformados realizaron un registro al taxi, en donde se halló bajo la silla del conductor un arma de fuego calibre 9 milímetros modificada y con un supresor de sonido.

El capturado, el taxi y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Cabe mencionar que en lo que va corrido del año 2026, en Bogotá se ha logrado la captura de más de 11.625 personas por diferentes delitos y la incautación de 486 armas de fuego.