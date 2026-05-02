¡Prográmese! Mañana domingo, 3 de mayo, hay pico y placa regional para el ingreso a Bogotá

Este domingo, 3 de mayo, habrá pico y placa regional en Bogotá, pese a que no es lunes festivo. La medida se implementará con el propósito de garantizar una movilidad más fluida y ordenada en los accesos a la capital del país, debido a la gran cantidad de viajeros que han salido de la ciudad desde el viernes 1 de mayo.

Recordemos que el pico y placa regional funciona los fines de semana que coinciden con un día festivo. La medida regirá entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 p.m. en los nueve corredores de entrada a Bogotá y aplicará para todos los vehículos particulares que circulen por estas vías.

¿Cómo funcionará el pico y placa regional el domingo 3 de mayo?

Según lo estipulado por la Secretaría Distrital de Movilidad, en una primera franja horaria solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par, mientras que, en el siguiente intervalo, solo lo harán aquellos cuya placa finaliza en número impar. Así regirá:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 0,2,4,6 y 8.

podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 0,2,4,6 y 8. Entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 1,3,5,7 y 9.

¿En qué corredores viales funcionará el pico y placa regional?

El pico y placa regional de este domingo 3 de mayo regirá en los 9 corredores de acceso a Bogotá. Estas vías son las siguientes:

Autopista Norte: Desde el Peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema Transmilenio, sentido norte - sur.

Desde el Peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema Transmilenio, sentido norte - sur. Autopista Sur: Desde límite municipal de Soacha hasta la Avenida Boyacá, sentido sur - norte.

Desde límite municipal de Soacha hasta la Avenida Boyacá, sentido sur - norte. Avenida Centenario (Calle 13): Desde Río Bogotá hasta Avenida Cali (Avenida Carrera 86), sentido occidente - oriente.

Desde Río Bogotá hasta Avenida Cali (Avenida Carrera 86), sentido occidente - oriente. Avenida Calle 80: Desde Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente - oriente.

Desde Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente - oriente. Avenida Carrera 7: Desde la Calle 245 hasta la Calle 183, sentido norte - sur.

Desde la Calle 245 hasta la Calle 183, sentido norte - sur. Avenida Boyacá Vía al Llano: Desde el Túnel Argelino Durán Quintero hasta la Antigua Vía al Llano, sentido sur - norte.

Desde el Túnel Argelino Durán Quintero hasta la Antigua Vía al Llano, sentido sur - norte. Vía Suba Cota: Desde el Río Bogotá hasta Avenida Calle 170, sentido norte - sur.

Desde el Río Bogotá hasta Avenida Calle 170, sentido norte - sur. Vía La Calera: Desde el Peaje Patios hasta la Avenida Carrera 7, sentido oriente - occidente.

Desde el Peaje Patios hasta la Avenida Carrera 7, sentido oriente - occidente. Vía a Choachí: Desde la Vía Monserrate hasta la Avenida Circunvalar, sentido oriente - occidente.

¿De cuánto es la multa por no respetar el pico y placa regional?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, no acatar la restricción de pico y placa regional tiene una sanción de $633.200. Es importante mencionar que antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p.m. todos los vehículos particulares podrán circular por la ciudad.

Para evitar sanciones, el Distrito hace un llamado a la ciudadanía para planear sus desplazamientos con anticipación, respetar los horarios establecidos y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito. De igual manera, los viajeros podrán estar pendientes de las redes sociales de la Secretaría de Movilidad para consultar en tiempo real la información.