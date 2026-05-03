Colombia vs Paraguay en el Sudamericano Femenino Sub-17: fecha, hora y cuentas para clasificar

La primera fase del Sudamericano Femenino Sub-17 concluye este domingo 3 de mayo con el desarrollo de la quinta jornada, la cual decidirá la selecciones clasificadas a la instancia final del campeonato juvenil y la consecuente obtención del cupo al Mundial Sub-17.

Le puede interesar: A pesar del gol de Richard Ríos, Benfica empató y Porto se consagró campeón de la Liga de Portugal

La Selección Colombia se medirá en esta última fecha a la local Paraguay, conjunto ya eliminado debido a que empató sus primeros tres compromisos. Ahora, sin nada por qué luchar, recibe a una Tricolor urgida de resultados.

Precisamente, el cuadro nacional llega en la tercera posición con cinco puntos sumados, producto de dos empates y una victoria. Si bien por ahora se está quedando sin el tiquete mundialista, un triunfo en esta última jornada la podría meter de lleno.

Tabla de posiciones del Grupo A en el Sudamericano Femenino Sub-17

Pos. Selección Puntos Diferencia Partidos 1. Chile 7 +10 3 2. Argentina 7 +6 3 3. Colombia 5 +4 3 4. Paraguay 3 -3 3 5. Bolivia 0 -14 4

Fecha y hora de Colombia vs Paraguay en el Sudamericano Femenino Sub-17

El partido entre Colombia y Paraguay, válido por la quinta fecha del Grupo A en el Sudamericano Femenino Sub-17, se llevará a cabo este domingo 3 de mayo a partir de las 6 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Carfem de Ypané.

Lea también acá: Bayern Múnich, con Luis Díaz, sufre contra el colero, pero rescata un punto agónico en casa

Cuentas de la Selección Colombia Femenina para clasificar en el Sudamericano

La Selección Colombia Femenina Sub-17 clasificará siempre y cuando gane y haya un vencedor en el duelo entre Argentina y Chile, seleccionados que jugarán en simultáneo. De haber un empate entre la Albiceleste y las autrales, la Tricolor deberá imponerse por al menos tres goles de diferencia para eliminar a la Argentina.

Entérese de: ¿Por qué James Rodríguez no fue convocado para el partido de Minnesota contra Columbus Crew en MLS?