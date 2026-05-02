Bayern Múnich vs Heidenheim EN VIVO | Siga la transmisión del partido de la Bundesliga con Luis Díaz

El Bayern Múnich afronta una nueva jornada de la Bundesliga con la mente dividida entre el campeonato local y el decisivo partido de vuelta de la Champions League frente al Paris Saint Germain. Tras caer 5-4 en la ida de semifinales en el que ya es el duelo con más goles en la historia de esta instancia, el conjunto Bávaro buscará mantener ritmo competitivo sin perder de vista su gran objetivo europeo.

En el plano doméstico, el Bayern ya aseguró el título, pero sigue firmando registros históricos. Llega a este compromiso tras una espectacular remontada 4-3 en la jornada anterior, luego de ir perdiendo 0-3, un resultado que le permitió igualar el récord de más remontadas en una misma temporada en Bundesliga (ocho). Además, con esos cuatro tantos, alcanzó la impresionante cifra de 113 goles en la campaña, reafirmando su dominio ofensivo.

Le puede interesar: Tabla de posiciones en Liga Colombiana: así quedó con la derrota de Nacional a manos del Once Caldas

Ahora, el equipo alemán se enfrentará al colero de la Bundesliga que es el Heidenheim con 22 puntos, uno de los conjuntos más frágiles en defensa del torneo. El equipo dirigido por Frank Schmidt ha recibido 66 goles en la temporada, un dato que explica en gran parte su complicada situación en la tabla.

A falta de tres jornadas para el final, Heidenheim ve casi imposible salir de la zona de descenso. La diferencia de cuatro puntos respecto al puesto de promoción (16º) representa una barrera que, históricamente, ningún equipo ha logrado revertir en la Bundesliga bajo el sistema de tres puntos por victoria.

Le puede interesar: ¿Por qué James Rodríguez no fue convocado para el partido de Minnesota contra Columbus Crew en MLS?

Siga acá el minuto a minuto del partido