A pesar del gol de Richard Ríos, Benfica empató y Porto se consagró campeón de la Liga de Portugal. (Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) / DeFodi Images

El Porto se ha consagrado campeón de la Liga Portuguesa, gracias a su victoria por la mínima diferencia (1-0) sobre el modesto Alverca y el resbalón del Benfica en casa del Famalicao (2-2), duelo en el que el colombiano Richard Ríos marcó un gol.

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Gol de Richard Ríos en empate del Benfica

El Benfica salió con todo y se adelantó en el marcador en el minuto 13 gracias a un penalti transformado por el noruego Andreas Schjelderup.

Los lisboetas mantuvieron el ritmo y ampliaron su ventaja en el 20, cuando el joven delantero nórdico irrumpió por el lado izquierdo del área y encontró a Richard Ríos, quien disparó al fondo de la red. Véalo acá:

El partido dio un giro al comienzo de la segunda parte con la tarjeta roja mostrada al capitán de las ‘águilas’, Nicolás Otamendi. Contra 10, el Famalicão acortó distancias en el minuto 67 con un tiro desde la izquierda del área de Mathias de Amorim y en el 78 empató con un gol del nigeriano Umar Abubakar tras un saque de esquina.

Con este resultado, al Porto le bastaba un empate en su duelo a segunda hora para consagrarse campeón de Portugal.

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¡Porto es el campéon de la Primeira Liga!

El Porto se proclamó este sábado campeón de la Liga de Portugal 2025/26 tras vencer al Alverca por 1-0 en la trigésima segunda jornada del certamen.

Las celebraciones comenzaron en el minuto 41, cuando Bednarek anotó de cabeza el único gol del partido tras un saque de esquina lanzado por Veiga, que a su vez sumó su octava asistencia en el campeonato.

Este es el 31º título de la historia del club norteño y su primero en cuatro temporadas. También es el primer trofeo de la carrera de su técnico, el italiano Francesco Farioli, quien llegó al club el pasado mes de julio tras la destitución del argentino Martín Anselmi y que anteriormente había entrenado a clubes como el Ajax, el Niza o los turcos Karagümrük y Alanyaspor.

Justamente, bajo la dirección de Farioli, los ‘dragones’ se han mostrado prácticamente intocables en la Liga, con 27 triunfos, cuatro empates y solo una derrota en las 32 jornadas disputadas hasta el momento.

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