¿Niche Sánchez podría regresar al América de Cali? El volante del Once Caldas habló sobre su futuro

Luis Sánchez, apodado como ‘El Niche’, habló en exclusiva con El VBAR sobre el gran momento que vive en Once Caldas, equipo que viene de vencer 1-0 a Atlético Nacional en la jornada 19 de la Liga Colombiana 2026-I.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE ONCE CALDAS Y ATLÉTICO NACIONAL POR LA LIGA COLOMBIANA

“Gracias a la oportunidad que me dio Forta, la verdad es que estoy muy agradecido con ellos porque me recibieron en un momento en el que estaba sin equipo. Es una institución muy linda y de allá se me presenta la oportunidad de venir al Once, en donde he encontrado mi mejor versión. Estoy en un momento en el que todos los futbolistas quieren estar”, empezó diciendo el jugador de 25 años.

Asimismo, en cuanto a la relación con Hernán Darío Herrera, entrenador del cuadro albo, mencionó que “sabe mucho” del deporte y le tiene un cariño especial porque “desde el primer momento brindó confianza, apoyo y libertad para poder jugar y divertirme”.

También llenó de elogios a Dayro Moreno, capitán y referente de la institución: “Es más fácil para uno jugar estando él. Sabemos lo que significa Dayro para nosotros, sabemos la clase de jugador que es y lo demuestra partido a partido. Para nosotros los volantes que cumplimos la labor de creación en el equipo, se nos hace mucho más fácil tener un ‘9′ como él, que sabe dónde está y cómo ubicarse para poder ponerlo de cara a gol".

Finalmente, pensando ya en lo que será la participación del club en los play-offs de la Liga, el ‘Niche’ Sánchez le mandó un sentido mensaje a la hinchada para que “apoyen y confíen en el proceso”, dado que “ellos quieren título, nos lo manifiestan y nosotros estamos trabajando para eso”.

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“El apoyo de la hinchada fue fundamental, lo pudimos sentir. Cada vez son más los que nos están apoyando y confiando en el proceso. Invito a la hinchada a que confíe, porque nos preparamos día a día y trabajamos para lograr un objetivo”, concluyó.

¿Niche Sánchez podría regresar al América de Cali?

Los aficionados del fútbol colombiano recuerdan a Luis Sánchez por su destacado paso en América de Cali, cuadro en el que jugó entre 2019 y 2024. Claro está que el Niche advirtió que por ahora “no he recibido ningún llamado ni ningún acercamiento” de parte del cuadro escarlata.

A raíz de lo anterior, el jugador contó que su préstamo con el Once Caldas vence en el próximo mes de junio, entonces debe esperar si el Blanco Blanco hace uso de la opción de compra, la cual “no creo que esté tan alta”, o si por el contrario debe regresar a Fortaleza, equipo con el que tiene contrato hasta junior del 2027.

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