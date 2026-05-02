Hernán Darío Herrera: “Trabajé muchos años en Nacional, hoy le quería ganar”

Once Caldas dio un golpe de autoridad al imponerse por la mínima diferencia 1-0 ante Atlético Nacional, en un compromiso donde el conjunto de Manizales mostró carácter, orden y una propuesta ofensiva que le permitió marcar diferencias en los momentos clave del partido.

El único tanto del encuentro llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Luis Sánchez apareció al minuto 46′ para sellar una victoria que deja grandes sensaciones de cara a los cuadrangulares.

Más allá del resultado, el partido también dejó declaraciones cargadas de emoción y significado, especialmente desde el entorno del Once Caldas. Uno de los protagonistas, el técnico Hernán Darío Herrera, habló con franqueza sobre su presente y su vínculo con ambas instituciones, destacando la importancia del triunfo:

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“Hay muchas cosas que se hablan, muchas cosas que se dicen. Yo he tenido la conciencia tranquila, he trabajado, yo soy trabajador de la institución. Me debo a un equipo, me debo a una hinchada, me debo a un periodismo. Creo que hay que seguir adelante. No porque la gente dice otras cosas, pero no, creo que estoy tranquilo con mi equipo", comentó El Arriero.

Al respecto añadió: “Yo no puedo cambiar mi ciudad de nacimiento, no la puedo cambiar nunca. Soy antioqueño, me hice en Nacional, la verdad, pero yo creo que hoy canté el gol más que nunca, ¿no?. Y me sentí muy orgulloso del equipo cuando lo vi jugando de igual a igual con Nacional. Y lo que mostró hoy el equipo yo creo que me da para seguir. Quiero al Once, como yo con tan joven fui jugador de Nacional y trabajé muchos años allá, pues yo le quería ganar también a Nacional. Hay tiempos que no le puedo ganar, hay momentos que no le puedo ganar. Hoy fuimos superiores, para mí fuimos superiores casi los 90 minutos. Y se le gana bien y me siento orgulloso de que con el Once haber ganado también hoy”.

Por su parte, Andrés Felipe Roa destacó su evolución individual dentro del equipo: “He venido progresivamente mejorando, sintiéndome mejor físicamente. Y bueno, en cuanto a la mejor versión, yo creo que la iré construyendo día a día, mejorando cada partido y cada entrenamiento”.

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Finalmente, el técnico Hernán Darío Herrera valoró el rendimiento colectivo y la jerarquía mostrada por su equipo ante un rival de peso: “Bueno, satisfecho, me siento muy contento, la verdad muy alegre con el equipo. Creo que, como le digo, hoy muestro categoría. Creo que tengo un mediocampo que hoy me rindió, la verdad me rindió. Saben jugar lo mío, y hoy, pues, como le digo, enfrentamos a un gran rival, al mejor de todos. Es cierto que ha ganado todo, ahora va de primero. Y seguir luchando, yo creo que acá no sé con quién me irá a tocar.

Sobre un posible rival en cuartos, concluyó: “No sé la verdad, no sé qué equipo, nosotros seguimos trabajando para esperar el equipo que sea. Porque si queremos ser campeones tenemos que enfrentar a Nacional o a Junior o Medellín. No sé, no sé quiénes pueden clasificar, pero creo que el equipo así como está, podemos hacer una buena presentación de acá en adelante”.