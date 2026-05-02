Dayro Moreno no tiene techo: El nuevo histórico récord que busca batir el goleador colombiano

Dayro Moreno alcanzó una nueva marca histórica en el triunfo del Once Caldas 1-0 sobre Nacional, en la última fecha de la fase regular de la Liga 2026-I.

El juego se definió con un gol de Luis Sánchez en el inicio de la etapa complementaria, si bien Dayro no pudo convertir, el partido quedará en sus registros al ser el número 900 como futbolista profesional. El tolimense fue homenajeado por el mismo club manizaleño.

Dayro va por el récord de Miguel Calero

Dayro Moreno es el primer futbolista colombiano de campo (no arquero) que llega a los 900 partidos disputados como profesional. El atacante tolimense de 40 años está muy cerca del récord absoluto, el cual ostenta el histórico Miguel Calero, arquero colombiano que falleció en 2012 (Dato Álvaro Hincapie).

Los 900 compromisos oficiales de Dayro se cuentan entre 10 clubes en los que ha militado a lo largo de su carrera deportiva, además de los que ha jugado vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.

Otros récords establecidos por Dayro Moreno

Dayro Moreno cuenta en su haber con una lista de cifras establecidas en los últimos meses. El tolimense viene de convertirse en el goleador histórico de la Liga colombiana, en el máximo artillero del Once Caldas y en el goleador colombiano de todos los tiempos, superando a Falcao y Víctor Hugo Aristizábal.

Una de las próximas marcas que persigue el jugador tolimense es la de convertirse en el primer colombiano en llegar a los 400 goles oficiales. Actualmente el atacante del Once Caldas cuenta con 382 tantos marcados.