Dimayor definió día y hora para el sorteo de los cuartos de final del fútbol colombiano

Este domingo se conocerán los ocho equipos clasificados a los cuartos de final del fútbol colombiano. Seis clubes luchan por las últimas dos plazas en los PlayOffs del campeonato.

Nacional, Pasto, Once Caldas, Junior, Tolima y América de Cali ya tienen garantizada su presencia en la próxima instancia. De momento, Internacional de Bogotá y Santa Fe, que se enfrentan en la última jornada, son dueños de los últimos dos cupos.

Por su parte, fuera del grupo de los ocho y todavía con chances de clasificar, se encuentran, en ese orden, Cali, Medellín, Millonarios y Bucaramanga.

¿Cuándo se realizará el sorteo de los cuartos de final?

La Dimayor oficializó este sábado que el sorteo de los cuartos de final se estará realizando este mismo domingo, a las 8:00PM, una vez termine la última fecha del campeonato, la cual se extenderá hasta las 7:30PM.

Los equipos que ocupen la primera y segunda posición al final del Todos Contra Todos, serán sembrados para el sorteo y tendrán algunas ventajas de cara a las series de eliminación directa. Nacional ya tiene garantizada la primera posición; mientras que la segunda plaza se decidirá entre Pasto y Junior.

El primero y segundo de la fase regular serán sembrados en el sorteo, de manera que no se enfrenten entre ellos y que, dependiendo su avance, cierren sus respectivas series siempre en casa, hasta una eventual final, donde en caso de clasificar ambos, se tendrá en cuenta la sumatoria de puntos a lo largo del partido.

Los rivales de estos equipos se definirán por sorteo; mientras que los otros cruces se definirán también por sorteo e incluso también las respectivas localías en dichos encuentros y su posición en el cuadro final.

Las localías desde las semifinales, salvo con los dos primeros del Todos Contra Todos, se establecerá según el equipo que tenga más puntos en el total de la fase regular del campeonato y de los cuartos de final.

Programación de la última fecha

Domingo 3 de mayo

[3:30PM] Tolima Vs. Cali

[3:30PM] Fortaleza Vs. Bucaramanga

[3:30PM] Santa Fe Vs. Internacional de Bogotá

[3:30PM] Medellín Vs. Águilas Doradas

[3:30PM] Alianza FC Vs. Millonarios

[5:45PM] Junior Vs. Pasto

[5:45PM] América Vs. Pereira