Tabla de posiciones en Liga Colombiana: así quedó con la derrota de Nacional a manos del Once Caldas / Colprensa

La fecha 19 de la Liga Colombiana 2026-I comenzó el viernes primero de mayo con el duelo entre Once Caldas y Atlético Nacional en el Palogrande y se extenderá hasta el día domingo con los duelos en simultáneo Junior vs Pasto y América vs Pereira.

Esta última jornada tiene como novedad la definición de los clasificados a la fase final del campeonato, instancia que se desarrollará en formato play-offs (encuentros de eliminación directa a partidos ida y vuelta). Son seis equipos luchando por los últimos dos cupos.

Once Caldas 1-0 Atlético Nacional

La jornada empezó en el Palogrande de Manizales con la victoria por la mínima diferencia del Once Caldas sobre Nacional. Aunque Milton Casco pudo abrir la cuenta en el primer tiempo (acción de gol anulada por fuera de lugar), comenzando la segunda parte llegó el desborde por derecha de Jeffry Zapata que Luis Sánchez definió ajustado al palo izquierdo de Harlen Castillo.

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana

Partidos restantes de la fecha 19 de la Liga Colombiana

Sábado 2 de mayo

Boyacá Chicó Vs. Llaneros (2 PM)

Jaguares de Córdoba Vs. Cúcuta Deportivo (4 PM)

Domingo 3 de mayo

Deportes Tolima Vs. Deportivo Cali (3:30 PM)

Fortaleza Vs. Atlético Bucaramanga (3:30 PM)

Independiente Santa Fe Vs. Internacional de Bogotá (3:30 PM)

Independiente Medellín Vs. Águilas Doradas (3:30 PM)

Alianza Valledupar Vs. Millonarios (3:30 PM)

Junior de Barranquilla Vs. Deportivo Pasto (5:45 PM)

América de Cali Vs. Deportivo Pereira (5:45 PM)