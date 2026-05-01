🔴 Once Caldas vs. Nacional EN VIVO | Siga la transmisión del partido de la Liga Colombiana

Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentarán en una jornada en la que, si bien ambos ya aseguraron su presencia en los play-offs del Torneo Apertura de la Liga Colombiana, el duelo servirá como termómetro para medir sensaciones de cara a la fase definitiva del campeonato.

El Blanco Blanco logró su clasificación sin mayores contratiempos, apoyado principalmente en una propuesta ofensiva eficaz. Con 30 goles anotados antes de esta fecha, se posiciona como uno de los ataques más productivos del torneo, una virtud que ha sido clave para sostener su campaña.

Sin embargo, el balance no es completamente positivo, ya que en defensa ha mostrado fragilidades evidentes, con 22 goles encajados, una cifra alta si se compara con el resto de equipos que integran el grupo de los ocho.

Este compromiso representa una oportunidad para Once Caldas de ajustar esas falencias y recuperar confianza en su estructura defensiva, entendiendo que en los playoffs un error puede ser determinante.

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Por su parte, Atlético Nacional llega como líder sólido e indiscutido del campeonato, con 40 puntos que lo mantienen en la cima de la tabla con una ventaja considerable sobre sus perseguidores. No obstante, el equipo Verdolaga viene de sufrir un golpe inesperado tras caer 1-0 ante Deportivo Pereira, último en la clasificación y que hasta ese momento no conocía la victoria en el torneo.

Esa derrota no solo sorprendió por el contexto, sino que también puso fin a una racha positiva de seis partidos sin perder en liga, cinco victorias y un empate, dejando en evidencia que, pese a su dominio, el equipo no es invulnerable.

Así, el encuentro entre Once Caldas y Atlético Nacional se presenta como algo más que un trámite. Aunque no hay presión por la clasificación, sí está en juego el impulso anímico y futbolístico con el que ambos equipos llegarán a la instancia decisiva. Un duelo ideal para afinar detalles y enviar un mensaje de autoridad antes del inicio de los cuadrangulares.

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