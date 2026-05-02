Jorman Campuzano confía en la 19 de Nacional: “Nos vamos a unir con la hinchada y lo vamos a lograr”

Jorman Campuzano, en la previa del juego ante Once Caldas / Twitter: @nacionaloficial.

Atlético Nacional sigue recibiendo fuertes críticas de parte de su misma hinchada, luego de sumar una segunda derrota en la última fecha del Todos Contra Todos. El equipo antioqueño cayó 1-0 en su visita al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

El único gol del partido fue obra de Luis Sánchez a los 46 minutos del compromiso. El equipo Verdolaga venía de caer durante la pasada jornada ante Deportivo Pereira y Yopal, en el que ha sido el único triunfo del Matecaña en el presente campeonato.

¿Qué dijo Jorman Campuzano?

Al final del partido, asistió a la rueda de prensa junto al director técnico Diego Arias el volante Jorman Campuzano, uno de los jugadores experimentados del equipo, quien hizo un llamado a los aficionados.

Sobre el encuentro, comentó: “Un primer tiempo que nos costó un poco, en el segundo tiempo estuvimos mejor. Los dos tuvimos llegadas, ganaron ellos, desafortunadamente llevamos dos derrotas. Hay que pasar la página y pensar en los ‘mata-mata’”.

Entretanto, dedicó unas palabras a los aficionados: “Al hincha agradecerle, siempre nos acompaña, agradecerle todo el sacrificio y los viajes. Que nos unamos, ya se acabó el Todos Contra Todos, que nos unamos ahora porque se viene lo lindo”.

“Somos conscientes que queremos el título, queremos la 19, nosotros como jugadores estamos unidos, nos vamos a unir con la hinchada y lo vamos a lograr, que es lo más importante”, concluyó.