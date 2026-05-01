¿Qué lesión tiene el Chicho Arango? Atención con el parte médico de Atlético Nacional / @nacionaloficial

Malas noticias en Atlético Nacional respecto a Cristian Arango. En la tarde de este viernes primero de mayo, el cuadro antioqueño publicó su lista de convocados para el duelo de la fecha 19 ante Once Caldas en Manizales y el experimentado delantero una vez más está ausente.

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¿Qué lesión tiene el Chicho Arango?

El Chicho, como se lo apoda, no actuó en la jornada 18 ante Atlético Bucaramanga debido a una “fatiga muscular en los isquitibiales”, situación que fue debidamente informada por el cuerpo médico del club a través de un comunicado.

Pues bien, dicha molestia se convirtió en una lesión, según confirmó el equipo en su reporte más reciente. Se trata de una “lesión muscular de isquitibialesderechos“, la cual no tiene fecha tentativa de regreso.

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En este orden de ideas, el jugador de 31 años no viajó con sus compañeros para el encuentro ante Once Caldas, válido por la fecha 19, e incluso podría perderse el inicio de las finales del campeonato, dependiendo del grado de su lesión. Lo anterior sería un gran problema para el técnico Diego Arias, entendiendo que para este semestre no hay cuadrangulares (seis fechas aseguradas), sino play-offs; es decir, dos partidos para definir si continúas en competencia o te vas eliminado.

¿Qué delanteros tiene a disposición Atlético Nacional?

Con la baja del Chicho Arango, Atlético Nacional cuenta con dos centrodelanteros: Alfredo Morelos (seguramente titular) y Dairon Asprilla.

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