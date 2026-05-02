En zona rural de La Unión, le ubicaron un depósito al Clan del golfo

La Unión- Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército reportó la ubicación de un depósito de un grupo armado en zona rural del municipio de La Unión en el oriente de Antioquia. Este hallazgo fue realizado por el CTI de la fiscalía y el GUALA Militar de Oriente.

Según la Cuarta Brigada del Ejército los uniformados llegaron hasta una zona boscosa de la vereda San Juan, del municipio de La Unión. Allí encontraron material de intendencia del grupo ilegal Clan del Golfo.

“Se incautaron una granada de fragmentación, munición calibre 7.62 mm, supresores de sonido, equipos de observación y material táctico, afectando las capacidades logísticas de este grupo y debilitando su accionar delictivo en el Oriente antioqueño”, informó la entidad castrense.

Recordemos que el pasado jueves tropas de la misma brigada sostuvieron combates con otra escultura del Clan del Golfo, pero en zona rural del municipio de Betulia, Suroeste de del departamento donde fueron abatidos tres ilegales, entre ellos alias el “Indio”, un presunto cabecilla de zona de este grupo armado.