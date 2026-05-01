Por cambiar la fecha de la fiesta municipal, la Procuraduría investiga al alcalde de Don Matías

Don Matías- Antioquia

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el actual alcalde del municipio de Don Matías, Javier Darío López Restrepo, por una presunta falta calificada de manera inicial como grave, cometida a título de dolo.

Según el ente de control, el mandatario elegido para el periodo 2024-2027 autorizó la realización de las fiestas locales de la confección y la Cultura en el 2024 y 2025 en el mes de octubre, pero la falta se centra en que, según el Acuerdo Municipal No. 001 del 22 de mayo de 2020., estas deben realizarse entre los meses de mayo y junio. Lo que al parecer, fue desconocido por el mandatario local.

Ante los hechos mencionados, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá actualmente está verificando “si el investigado pudo vulnerar los principios que rigen la función administrativa, especialmente los de moralidad pública, transparencia, legalidad y objetividad, al apartarse presuntamente de la reglamentación vigente que fijaba la temporalidad para la celebración de dicho evento institucional”, agregó el ministerio público en un comunicado público.

De manera inicial, la Procuraduría calificó este hecho como grave, a título de dolo por parte del mandatario López Restrepo.