Sin licencia y ebrio: el perfil del taxista capturado tras atropellar a dos personas en Medellín

Medellín

Tras protagonizar un siniestro vial, un conductor de taxi fue capturado por la Policía Nacional en la avenida Regional con calle 50, donde habría atropellado a un motociclista y a su acompañante. El incidente reportado por la Secretaría de Movilidad, dejó como resultado a dos personas lesionadas y terminó con el vehículo de servicio público estrellado contra un poste de energía.

Tras la inspección de las autoridades en el sitio, se confirmó un preocupante historial de reincidencia por parte del implicado, ya que al momento de la verificación, el hombre presentaba evidentes signos de embriaguez y se negó a realizar la prueba de alcoholemia. Ante la resistencia, la normativa vigente ordena aplicar de inmediato la sanción correspondiente al grado máximo de embriaguez.

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Además, se constató que el conductor ya tenía la licencia suspendida por un periodo de 10 años, producto de una sanción previa de grado 3 de alcoholemia en otro siniestro vial.

Debido a la gravedad de los hechos y antecedentes del acusado, el taxi fue inmovilizado y el conductor quedó a disposición de las autoridades competentes, lo que significa que podría enfrentar acciones penales adicionales por el delito de fraude a resolución judicial, al conducir con un documento suspendido por la autoridad de tránsito.

De acuerdo con la Ley 1696 de 2013, las multas por estas conductas pueden alcanzar hasta los 1.440 salarios mínimos diarios vigentes, así como la cancelación definitiva de la licencia de conducción, en un esfuerzo por prevenir la siniestralidad y proteger la vida en las vías de la ciudad.